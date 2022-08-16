Ничего хорошего от них вы не дождетесь.

Астрологи назвали три знака Зодиака, от которых стоит держаться подальше. В вашу жизнь они принесут сплошной негатив, от которого вам еще очень долго придется "отмываться".

Близнецы

По словам экспертов, Близнецы - это двуличный знак Зодиака. Сегодня он на вашей стороне, а завтра будет поддерживать ваших врагов. Они мастерски притворяются милыми людьми, хотя в этот самый момент строят каверзные планы в своей голове. Они могут подставить вас в любой момент, особенно, когда вы этого совсем не ожидаете.

Весы

Весы очень любят пускать пыль в глаза. Изначально вам может показаться, что это самый добрый, искренний и приятный человек, но узнав его получше, вы можете разочароваться. Они не способны принимать решения, быть верными и преданными партнерами. Постоянные сомнения не лучшим образом скажутся на ваших отношениях.

Козерог

Астрологи отмечают, что Козероги - это корыстные и бездушные люди, которые ради своей цели пойдут по головам. Если этот человек с вами, значит ему что-то от вас нужно. Просто так он не будет находиться рядом. Из самых ярких черт его характера можно выделить расчетливость, занудство, надменность, эмоциональная холодность и твердолобость.

Напомним, трем знакам Зодиака сказочно повезет на этой неделе.

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