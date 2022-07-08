Они будут очень довольны своей жизнью.

Астрологи назвали три знака Зодиака, которым улыбнется удача уже в июле 2022 года. Они будут испытывать только положительные эмоции.

Лев

Львам повезет в финансовом плане. Деньги так и будут к вам липнуть. Но вам стоит научиться думать о будущем, а не жить только сегодняшним днем. Астрологи предупреждают, что если вы будете бездумно тратить деньги, то в скором времени можете оказаться с голой "пятой точкой".

Дева

Девы наконец смогут решиться на то, чего давно хотели. Возможно, это путешествие, какая-то покупка или реализация новых проектов. Высшие силы укажут вам правильный путь и помогут добиться желаемого успеха.

Водолей

Водолеев ждут очень хорошие новости, которые, конечно, их порадуют. Они могут быть связаны как с работой, так и с личной жизнью. Кроме того, Вселенная подарит вам новые возможности, использовав которые вы откроете перед собой новые двери в светлое будущее.

Напомним, у двух знаков Зодиака начнется "белая полоса" в полнолуние 13 июля.

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