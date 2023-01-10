На фоне всех ужасных событий, которые ждут РФ, с 17 мая в Украине будут происходить улучшения и хорошие новости.

В 2023 году президента РФ Путина может ждать смерть. А в самой России начнутся события, которые принесут мучительные страдания жителям страны-агрессора.

Известный астролог Анжела Перл в интервью Наталии Мосейчук предсказала смерть кровавого диктатора и отметила, что с 24 марта в РФ начнутся невероятные перемены. Все дело в Плутоне.

"Я думаю, что Путина не станет очень скоро. Вероятно, в этом году. Физически. Потому что Плутон - планета огромной трансформации, огромных перемен и, самое главное, перемен во власти. Она входит 24 марта в знак России... Там вообще весь март, так много событий происходит!", - рассказала астролог.

На фоне всех ужасных событий, которые ждут РФ, с 17 мая в Украине будут происходить улучшения и хорошие новости, считает таролог. Планеты и звезды будут на нашей стороне, а вот кровавому диктатору и его стране повезет меньше.

"А Плутон - планета смертей, огромных перемен каких-то, входит в знак России. И там может быть так, что у них будет смена правительства. И придут более жесткие, более контролирующие люди, более жестокие даже. Потому что Плутон символизирует силовые структуры, сильный контроль и даже криминальные авторитеты. Это все Плутон, это те, кто будут еще больше давить на народ, еще больше ограничивать в правах", - считает Перл.

Она рассказала, что РФ придется страдать весь 2023 год и часть 2024 года. Только лишь в ноябре 2024 года Плутон оставит россиян в покое. А до этого времени в стране могут быть перестройки власти, несколько раз могут смениться правители.

"Плутон - это война, это оружие, ядерная энергия... Очень вероятна в РФ следующая война... Очень много смертей, скорее всего, новая военная ситуация", - делится прогнозом астролог.

Она считает, что война будет с кем-то из стран, которые находятся рядом с РФ. Однако в итоге страна-агрессор потеряет территории, она не сможет сохранить свою целостность.

Напомним, ранее Анжела Перл рассказала, что ждет Украину и когда наступит переломный момент войны.

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