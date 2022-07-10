Анна Ефремова рассказала, что над Украиной нависла опасность.

Украинский астролог Анна Ефремова сделала прогноз для Украины и предсказала опасность, нависшую над некоторыми городами.

По ее словам, с 21 июля по 11 августа Украина может потерять ещё один из крупных городов. Какой именно она не уточнила, при этом добавила, что опасность нависла над всей страной.

"Энергия хаоса не даёт выделить самую горячую точку. Надеюсь, что наши ВСУ не дадут этому свершиться. Судьба - это дело выбора человека в отношении себя, и как результат, совокупное решение каждого индивидуума - это судьба всей страны. В свою очередь совокупные решения разных стран - это судьба человечества в целом. Пока этот механизм работает как разобранные часы, каждая деталь отдельно и точное время на таких часах посмотреть невозможно", - написала Ефремова в своем Telegram-канале.

Напомним, ранее экстрасенс Макс Гордеев ответил, когда Украина вернет оккупированные города.

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