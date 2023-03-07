Анна Вергелес утверждает, что в эти дни стоит опасаться всего, в том числе и чрезмерного взаимодействия через информационное поле.

Украинский астролог Анна Вергелес сделала прогноз на весну касательно ситуации на линии фронта, в стране и в мире. Эксперт-эзотерик утверждает, что с 13 марта украинцы могут находится под сильным негативным воздействием со стороны.

Если быть точнее, будут попытки манипулировать и создавать ложное представление о чем-то:

"Самый сложный этап мы будем проживать с 13 по 22 марта. Это с одной стороны Нептун, когда все неопределено, непонятно, очень много вопросов. Кстати, очень много сейчас проблем будет именно в информационном пространстве. Будет много дезинформации, попыток "раскачать" людей, много двояких заявлений от политиков. Это не только в нашей стране, но и на международном уровне".

Вергелес советует в эти даты крайне избирательно подходить к тем новостям, которые украинцы будут получать - не нужно слепо верить всему, что пишут или говорят.

"Пожалуйста, будьте очень осторожны в марте. Если это возможно, не "включайтесь" эмоционально в информационное пространство, потому что оно будет очень токсичным. Нас будут "раскачивать", чтобы мы потратили как можно больше энергии", - добавила астролог.

Напомним, таролог Гордеев назвал самый опасный регион Украины.

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