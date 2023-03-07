Этим людям стоит уже начинать готовиться к насыщенной и веселой весне.

Астрологи назвали знаки Зодиака, чьи представители в марте 2023 года встретят свою любовь. Произойдет это после полнолуния 7 числа. Подробнее читайте в материале.

Овен

У Овнов на весну запланировано очень много событий, одно из которых - встреча с человеком, который изменит судьбу. Речь идет о личности, которая с первого взгляда попадет Овну в самое сердце. Произойти встреча может на работе, в ходе деловой поездки или на каком-то массовом мероприятии.

Несмотря на то, что некоторые Овны уверяют себя, что еще не готовы к новым отношениям, не стоит противиться тому, что решила судьба. К тому же звезды говорят, что чувства будут взаимными.

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Лев

Львы - люди, которые поставили себе твердую цель на 2023 год - найти свое счастье. Звезды этому способствуют, поэтому уже после полнолуния 7 марта у них будет положительная энергетика для новых знакомств.

Следует отметить, что некоторые Львы могут по-новому посмотреть на человека, которого давно знают. Так, у них могут завязаться романтические отношения с другом или коллегой по работе.

Водолей

Водолеи очень переживают из-за того, что долгое время не могут найти вторую половинку. Представители этого знака Зодиака очень хотят создать семью, и наконец этой весной у них все получится. Начнется все с банального ничего не обещающего знакомства. Главное - верить в себя и свою привлекательность.

Напомним, таролог Гордеев назвал самый опасный регион Украины.

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