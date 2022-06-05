Астрологи рассказали, что с 5 июня 2022 года начинается движение ретроградного Меркурия и продлится оно аж до 23 октября. Как он повлияет на разные знаки Зодиака и чего нам ждать?
По словам экспертов, этот период будет достаточно опасным. Представителям всех зодиакальных созвездий придется быть на чеку, чтобы не вляпаться в серьезные проблемы.
Так, в этот период многие знаки Зодиака могут утратить веру в себя. Им будет казаться, что они ничего не могут, ничего не добились и вообще могут потерять смысл жизни. Не переживайте, это временно. Так уже ретроградный Меркурий действует на сознание знаков Зодиака.
Кроме того, в этот период возможен обман, предательство и разочарование. Будьте осторожны с близкими людьми и помните, что друг может оказаться хуже врага.
Астрологи советуют с 5 июня по 23 октября не обращать внимание на мнение окружающих. Они могут пытаться вас подавить, что может спровоцировать у вас появление комплексов.
Также не стоит прислушиваться к своей интуиции. Она может вас подвести, что негативно скажется на вашей жизни. Лучше руководствоваться холодным умом.
Напомним, ранее астролог назвал главных неудачников июня 2022 по знаку Зодиака.