Ретроградный Меркурий начинает свое движение.

Астрологи рассказали, что с 5 июня 2022 года начинается движение ретроградного Меркурия и продлится оно аж до 23 октября. Как он повлияет на разные знаки Зодиака и чего нам ждать?

По словам экспертов, этот период будет достаточно опасным. Представителям всех зодиакальных созвездий придется быть на чеку, чтобы не вляпаться в серьезные проблемы.

Так, в этот период многие знаки Зодиака могут утратить веру в себя. Им будет казаться, что они ничего не могут, ничего не добились и вообще могут потерять смысл жизни. Не переживайте, это временно. Так уже ретроградный Меркурий действует на сознание знаков Зодиака.

Кроме того, в этот период возможен обман, предательство и разочарование. Будьте осторожны с близкими людьми и помните, что друг может оказаться хуже врага.

Астрологи советуют с 5 июня по 23 октября не обращать внимание на мнение окружающих. Они могут пытаться вас подавить, что может спровоцировать у вас появление комплексов.

Также не стоит прислушиваться к своей интуиции. Она может вас подвести, что негативно скажется на вашей жизни. Лучше руководствоваться холодным умом.

Напомним, ранее астролог назвал главных неудачников июня 2022 по знаку Зодиака.

Вас также могут заинтересовать новости: