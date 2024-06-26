Астролог назвал знаки Зодиака, которые в июле обретут личное счастье

Эти знаки будут на седьмом небе от счастья.

Астролог Влад Росс составил любовный гороскоп на июль и выяснил, каким знакам Зодиака очень повезет в романтической сфере. По его словам, это будет благоприятный период всего для нескольких знаков.

В список счастливчиков попал Телец. В начале месяца им стоит разобраться в своих чувствах, а вот в последней декаде они могут познакомиться с человеком, с которым у них завяжутся отношения.

В этом плане повезет и Близнецам. У них благоприятно будут развиваться романтические отношения. Представители этого зодиакального созвездия могут пойти под венец.

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"Если планируете совместное путешествие со второй половинкой, то оно пройдет просто невероятно", - говорит Росс.

У Дев в личной жизни откроются прекрасные возможности для счастливой любви. Вы сможете повернуть корабль в желаемое направление.

Хорошая погода в доме будет и у Стрельцов. Июль - благоприятный месяц для любовных отношений. Больше общайтесь с противоположным полом, тогда появится шанс завязать крепкий и счастливый союз.

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