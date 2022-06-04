Представители этих знаков крайне отрицательно относятся к тратам и не любят давать в пользование другим людям свои личные вещи.

Астролог составил рейтинг самых скупых людей по знаку Зодиака. Для них слово "мое" имеет особое значение - они не любят делиться личными вещами, давать в долг деньги и невероятно ревнивы, когда кто-то тесно общается с их друзьями или родственниками.

Рыбы

Они очень экономные - знают, как накопить нужную сумму на серьезную покупку или поездку. Однако порой их экономия переходит всякие рамки разумного - они становятся жадными. О таких говорят, что они "трясутся за каждую копейку".

Весы

Весы - очень трудолюбивы. Они ценят свой труд, и, конечно же, свои деньги. Они найдут сотни отговорок, чтобы не занимать деньги, даже если о финансовой помощи просит близкий человек.

Близнецы

Иногда представителям этого знака не хочется тратить даже на себя. Ведь зачем, если деньги можно просто копить? Они отказываются понимать фразу "всех денег не заработаешь", поэтому упорно стремятся это сделать.

Водолей

Водолей - очень жадные в плане общения с людьми. Они ревнуют, когда их друзья идут гулять с кем-то другим. Невероятные собственники способны даже на скандалы и обиды, если они считают, что их близкие люди уделяют им недостаточно внимания. Также представители этого знака крайне категорично относятся к тому, чтобы давать кому-то пользоваться вещами - техникой, автомобилем и прочим.

Скорпион

Некоторые Скорпионы крайне жадные. Они не любят говорить о своих доходах, никогда не рассказывают о своем достатке, а только жалуются на отсутствие денег.

Напомним, астролог назвал главных неудачников июня-2022 по знаку Зодиака.

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