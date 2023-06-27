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Астролог Влад Росс рассказал, кому июль принесет радость и счастье. Они могут реализовать свои мечты и добиться серьезных целей. Однако таких знаков Зодиака всего пятеро.

Лев

Венера будет оставаться в знаке Льва, поэтому им будет везти в первую очередь. Им стоит обратить внимание на любовный фронт, а также проявлять инициативу. В целом их ждут самые разноплановые хорошие события. Не лишним будет и пойти в отпуск.

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Близнецы

Если они пересмотрят старые проблемы, то в июле будут на коне. Их ждет продвижение в карьерном плане, можно организовывать новое дело, расширить начатое. У них есть все шансы иметь огромный успех.

Дева

Девам особенно повезет в плане работы. После 10 числа в их дом войдет Марс, поэтому у них будет избыток сил. Благодаря своей активности, они смело могут начинать заниматься спортом. Кроме того, они могут добиться продвижения на работе и даже возглавить коллектив.

Скорпион и Стрелец

"Под знаком "плюс" еще и Скорпион. Им стоит быть более напористыми, тогда их ждет большое счастье. Им будет везти в дальних поездках и путешествиях. То же самое касается и Стрельцов", - сказал Росс в интервью УНИАН.

Напомним, ранее астролог Влад Росс сказал, когда закончится война в Украине.

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