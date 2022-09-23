Они прекрасны во всех своих проявлениях.

Астрологи назвали три самых милых знака Зодиака, которые поражают своей чистотой, искренностью и добродушием. Речь идет о Весах, Тельцах и Рыбах.

Весы

Весы - это очень милые люди, не способные на плохие поступки. Для них очень важно, чтобы все было правильно, честно и от всей души. Они ради своих близких готовы на самый безумный поступок, они всегда придут на помощь и сделают вашу жизнь только лучше. Люди, рожденные под этим зодиакальным созвездием, просто не способны на зло.

Телец

Хоть с виду Тельцы и кажутся очень холодными, равнодушными и отстраненными, но на самом деле они те еще эмпаты. Они понимают людей, сопереживают им, могут поддержать в трудную минуту. Тельцы - это те люди, которые не оставят вас наедине с проблемами. Часто люди пользуются их добротой, что может обижать Тельцов, но они все равно сделают как можно лучше.

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Рыбы

Рыбы всегда придерживаются этического кодекса. А еще они взаимны до невозможности. Если вы сделаете им добро, то они отплатят вам тем же в стократ. Рыбы достаточно чувствительные, они могут разделить с вами вашу боль. К тому же, если они очень любят человека, то чья-то боль им больнее собственной.

Напомним, новолуние 26 сентября осчастливит только три знака Зодиака.

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