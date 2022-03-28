Когда представительницы этих знаков не в духе, то к ним лучше не подходить.

Несмотря на то, что все люди разные по характеру, темпераменту и поведению, все же их можно ранжировать по некоторым склонностям, исходя из характеристики по Знаку Зодиака. В этой статье мы перечислили 4 женских знака зодиака, которые отвратительны в плохом настроении.

Скорпион

Эти личности общительные и невероятно коммуникабельные, но только в хорошем настроении. Если что-то выводит из себя, то они способны одним взглядом заставить нервничать. Конечно, лучше не подходить к ним и не донимать лишними расспросами, если чувствуете, что женщина-Скорпион на пределе.

Лев

Львицы в плохом настроении преимущественно злые. Они начинают выплескивать все эмоции, которые накопились, поэтому если женщина-Лев в плохом настроении, то она может легко вывести собеседника на ссору, которую сложно будет остановить. Правда, потом это все перекроется извинениями за чрезмерную импульсивность.

Водолей

Водолеи - истинные леди. Они довольно спокойны, и во времена плохого настроения стараются не транслировать это на окружающих. Однако если что-то их все таки выводит из себя, то следует быть готовым к ссоре, которую вы точно запомните.

Рак

В хорошем настроении Раки - общительные и добродушные. Однако если случаются обстоятельства, которые выводят представительниц этого Знака Зодиака из привычного состояния, то может быть настоящая буря эмоций. В отличие от Львиц, Раки выплескивают свои эмоции не гневом, а слезами.

Напомним, ранее известная астролог Анжела Перл ответила на вопрос, когда закончится война в Украине 2022.

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