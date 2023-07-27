Рассказываем, как правильно хранить заготовки и о чем обязательно нужно знать.

Многие украинские хозяйки каждое лето запускают процесс консервации. С одной стороны, это адский труд, с другой - приятный бонус к семейной трапезе в зимний период.

УНИАН расскажет, куда поставить закатки, чтобы они "прожили" дольше и можно ли хранить соленья дома в принципе.

Где хранить заготовки, если нет погреба - варианты

Даже в маленьких жилищах есть места, куда можно сложить закатанные емкости с овощами, ягодами и фруктами. Популярный лайфхак, как хранить банки с консервацией - использовать кладовую. В зависимости от типа жилья, такая ниша может находиться в коридоре или в тамбуре, но, как правило, там вполне хватает места для закруток. Конечно, если напрячься и выбросить велосипед младшего внука, женившегося месяц назад или ржавые куски инструментов, которые обязательно когда-нибудь "пригодятся в хозяйстве".

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Также распространенным вариантом является и антресоль над дверью - она может присутствовать в квартире сама по себе или стать примером хозяйственности мужчины в доме. Главное - проверить нишу на прочность, чтобы закатки не стали причиной травматизма жильцов.

Если есть лишние деньги, то вы счастливчик, и можете купить отдельную этажерку для солений. Разместить ее удобно на кухне, в коридоре или в любом другом уголке квартире, где найдется свободное пространство.

О том, как хранить консервацию в гараже, долго рассуждать не нужно, ведь и гараж, и погреб - самые простые варианты хранения закруток. Вам нужно только следить за тем, чтобы в помещении не было сырости - в противном случае крышки могут заржаветь, что в итоге скажется и на качестве консервированных продуктов.

Как хранить консервацию на балконе и можно ли так делать

Этот метод подходит хозяйкам, у которых в квартире слишком мало места, и вместить десятки банок просто некуда. Выбирая такой вариант, учитывайте правила, как хранить банки на балконе. Самое важное - помещение должно быть утеплено, иначе банки замерзнут, "взорвутся" или лопнут из-за резких перепадов температуры зимой. Оптимальный диапазон - 7-10 градусов Цельсия.

Если вы не знаете, как долго можно хранить домашнюю консервацию - не переживайте, банки простоят годами, но только при соблюдении условий. Кроме соблюдений температурного режима, нельзя допустить попадания солнечного света на консервацию, сквозняков и повышенной влажности.

Можно ли консервацию хранить в холодильнике на самом деле

Многие виды заготовок отлично себя в холодильной камере, поэтому даже не сомневайтесь, можно ли хранить закатки в холодильнике. Убедитесь, что для них хватит места, а лучше - поместите в выбранное пространство только поллитровые и литровые банки.

Все остальные емкости предлагаем спрятать под кровать или шкаф, в кухонную тумбу, да и вообще расставить по квартире так, чтобы и глазу не мешало, и достать потом было удобно. Запомните совет - размещайте закрутки подальше от батареи и плиты, чтобы они не "взорвались".

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