Многие привыкли проводить закупку в одном супермаркете, но это неправильный подход.

Никто не станет спорить с тем, что скупиться сразу чуть ли не оптом в одном и том же магазине или супермаркете - это очень удобно. Не нужно бегать и искать разные товары - положил всё в корзинку и готово. Однако, такую привычку нельзя назвать полезной - запомните, какие продукты покупать в магазине категорически не стоит.

Что нельзя покупать в супермаркетах - перечень

Если вы не хотите платить деньги попусту, а еще хуже - потом лечиться от отравлений, лучше запомните, какие продукты нельзя покупать в супермаркете ни при каких условиях:

Свежий салат в упаковке

Бактерии на нарезанных свежих овощах распространяются быстро, сроки хранения вряд ли соблюдаются, а значит после употребления такого салата можно получить расстройство ЖКТ;

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Хлеб

Часто магазины производят хлеб из отбеленной муки, так как она дольше хранится, в такой выпечке не заводятся насекомые, но и пользы от нее нет. Если хотите качественный продукт - покупайте хлеб в маленьких пекарнях.

Кстати, хлеб-пустышка - это не самая большая проблема, гораздо хуже - когда после покупки оказывается, что батон заплесневел, а вы этого не заметили, потому что продавцы знают, как укладывать неликвидный товар, маскируя его недостатки.

Молотые специи

Велика вероятность, что некоторый процент в составе приправы производитель заменил более дешевым компонентом. Вы никогда этого не почувствуете, но заплатите непонятно, за что. Но даже если вы купили качественный товар, то все равно переплатили - гораздо выгоднее покупать специи в зернах и перемалывать их дома.

Зеленый и черный чай в бутылках

На самом деле, тот продукт, который так называется, ничего общего с чаем не имеет. Это обычная вода с добавлением сахара, крахмала, консервантов, стабилизаторов и активаторов вкуса. Так что, если вы хотите попить чаю - сделайте это дома или в проверенном заведении.

Молочные продукты

Покупать пастеризованное молоко - значит подвергать себя риску развития непереносимости лактозы. Это происходит, потому что пастеризация видоизменяет структуру белка, из-за чего организм реагирует на него, как на врага. Более того, если в молоко добавлены рафинированные масла, они сами по себе - жуткий канцероген, который по структуре похож на пластик. Вы уверены, что хотите это пить?

Кисломолочные продукты

Различные йогурты, кефиры, ряженки, творожки и другие подобные товары очень редко имеют натуральный и полезный состав. В них, как правило, очень много сахара, а это провоцирует возникновение сахарного диабета. Если уж очень хочется йогурта - купите домашний в проверенном небольшом магазине, который специализируется только на молочной продукции, или сделайте его сами.

Замороженная овощная смесь

Особенно, если она уже с рисом. Понятно, что вы хотели получить максимально полезное блюдо, но увы - это уже еда с измененным составом. После заморозки все полезные вещества из овощей улетучились, а рис вообще неизвестно как варили и готовили. К тому же, вы прилично переплачиваете за такую стряпню - если купите все по отдельности и приготовите, будет и вкуснее, и дешевле.

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