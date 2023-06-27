Рассказываем, какие неотложные меры принять, чтобы минимизировать воздействие радиации при аварии на АЭС.

Авария на Запорожской АЭС может привести к разным последствиям для населения, которые будут зависеть от многих факторов, включая дозу полученной радиации, тип радиоактивных веществ, продолжительность облучения и способность организма к восстановлению.

В любом случае, крайне важно принять экстренные меры и минимизировать воздействие, которое оказывает радиация на организм. Сегодня делимся с вами основными правилами безопасности при радиационной опасности.

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Что делать при радиации - рекомендации Минздрава

При аварии на атомной электростанции необходимо принять такие меры:

Укройтесь внутри помещения . Закройте все окна; заклейте их скотчем или уплотните мокрой тканью; выключите кондиционеры и другие системы вентиляции; не держитесь рядом с внешними стенами, крышей; предпочительно находитесь в помещении, в котором нет внешних дверей и, желательно, окон; находитесь в укрытии (в помещении) и не выходите на улицу, пока не будет других указаний от компетентных органов.

. Закройте все окна; заклейте их скотчем или уплотните мокрой тканью; выключите кондиционеры и другие системы вентиляции; не держитесь рядом с внешними стенами, крышей; предпочительно находитесь в помещении, в котором нет внешних дверей и, желательно, окон; находитесь в укрытии (в помещении) и не выходите на улицу, пока не будет других указаний от компетентных органов. Обеззаразьте себя , если в момент аварии находились вне дома. Осторожно снимите верхнюю одежду, герметично запакуйте ее, чтобы не фонила, и уберите туда, где рядом с ней не будут находиться люди и животные.

, если в момент аварии находились вне дома. Осторожно снимите верхнюю одежду, герметично запакуйте ее, чтобы не фонила, и уберите туда, где рядом с ней не будут находиться люди и животные. Вымойтесь , если есть такая возможность. Примите душ с мылом, вымойте голову шампунем без кондиционера. Не используйте кондиционер, чтобы не закрепить радиационный материал. Если негде принять душ, хотя бы просто вымойте открытые участки кожи, особенно лицо и руки, под проточной водой.

, если есть такая возможность. Примите душ с мылом, вымойте голову шампунем без кондиционера. Не используйте кондиционер, чтобы не закрепить радиационный материал. Если негде принять душ, хотя бы просто вымойте открытые участки кожи, особенно лицо и руки, под проточной водой. Если к проточной воде отсутствует доступ, используйте влажные салфетки или смоченную водой ткань. Повышенное внимание следует уделить рукам, лицу, ушам. Также обработайте веки и ресницы, протерев их влажными салфетками, мокрой тканью.

Не трите и не царапайте кожу , иначе в раны и повреждения на коже попадет радиоактивный материал.

, иначе в раны и повреждения на коже попадет радиоактивный материал. Наденьте чистые вещи.

Избегайте употребления пищи и питья из неизвестных источников.

Защитите дыхательные пути , используйте маску или другие средства защиты, если они доступны.

Также Минздрав рекомендует следить за официальными источниками информации, включить телевизор, радио. В медиа или через системы оповещения местные власти, Госслужба по чрезвычайным ситуациям, полиция будут давать указания для населения.

Йодная профилактика при аварии на АЭС

Применение йода при радиации является одной из важных профилактических мер. Зачем пить йод при радиации - он помогает защитить щитовидную железу от поглощения радиоактивного йода.

Важно:йодная профилактика нужна только в случае аварии, которая произошла. Проводить ее нужно только после официального подтверждения аварии - йодид калия токсичен для организма и не работает наперед.

Кроме того, ни в коем случае нельзя пить спиртовой раствор йода, разведенный с водой или молоком. Йод в пузырьках предназначен только для внешнего применения, и такая самопрофилактика может нанести вред вашему здоровью.

Минздрав позволяет только употребление йодида калия в таблетках, позаботьтесь, чтобы они были в вашей аптечке. Но не паникуйте и не скупайте все запасы - при угрозе поступления в организм радиоактивного йода рекомендуется однократное употребление после оповещения о радиационной аварии. Йод при радиации - дозировка для защиты от дальнейшего облучения щитовидной железы составляет для взрослых и детей от 2 лет 1 раз в сутки по 125 мг, это 1 или 1/2 таблетки в зависимости от содержания активного ингредиента.

Помните, что йод в таблетках при радиации не защищает от всех последствий аварии, поэтому очень важно последовать вышеперечисленным рекомендациям и помочь их выполнить окружающим людям.

Сколько держится радиация после ядерного взрыва, зависит от различных факторов, таких как мощность взрыва и тип радиоактивного вещества. Радиация может быть кратковременной или иметь продолжительное воздействие на окружающую среду. Поэтому в случае радиационной аварии важно следовать инструкциям специалистов относительно эвакуации, временного переезда или укрытия в безопасном месте.

Ситуация на ЗАЭС: ранее в Офисе президента объяснили, что может повлиять на решение РФ устроить теракт на оккупированной электростанции.

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