Каждый из предложенных подарков несет в себе уникальную энергетику.

Зимние праздники уже не за горами, а значит, время задуматься над подарками для родных и близких. Каждая вещь имеет свою энергетику, а правильно подобранный подарок может принести не только радость, но и счастье и достаток.

Вазоны с цветами. Комнатные растения, подаренные с добрыми намерениями, могут принести в дом финансовое благополучие. Особенно благоприятными считаются цветущие растения, такие как долларовое дерево, монстера или пальма.

Глиняная посуда. Она символизирует достаток и защиту от невзгод. Такой подарок будет уместным на любой праздник, а особенно на новоселье.

Видео дня

Парные подарки. Если вы желаете любимому человеку успеха в личной жизни, подарите ему что-то парное: серьги, зеркальце, косметику.

Свечи. Восковые свечи без узоров, подаренные с любовью, могут стать мощным оберегом для дома и отпугивать негативную энергию.

Аквариум с золотыми рыбками. Считается, что золотые рыбки привлекают финансовый достаток и богатство. Но перед тем, как дарить аквариум, убедитесь, что он будет желанным подарком.

Даже самый благоприятный с точки зрения эзотерики подарок не принесет радости, если он не соответствует интересам и предпочтениям человека. Самое главное - это искренность и добрые намерения. Подарок, подаренный с любовью, всегда будет ценным и приятным.

Напомним, в сети опубликовали список худших подарков.

Вас также могут заинтересовать новости: