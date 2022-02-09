В комментариях возникла целая дисскусия по поводу устройства холостяцкой квартиры.

О жилищах холостяков можно услышать массу всяческих историй. Их домашнее устройство всегда будоражит воображение женщин.

Так иллюстрацией холостяцкой комнаты поделилась пользовательница под ником r/meirl на портале reddit. "Мужчины действительно думают, что это нормально так жить", - гласит подпись на картинке.

Судя по самой иллюстрации хозяин этой комнаты обожает минимализм - из мебели в ней только диван, а еще есть телевизор, коробка с едой и банки с напитком.

Этот пост вызвал настоящую бурю эмоций в обсуждениях. Один из пользователей шутливо прокомментировал, что телевизор следует размещать выше, иначе ноги будут мешать обзору, рядом с диваном должен стоять компьютер и холодильник, а еще урна для мусора, до которой можно было бы дотянуться, не вставая с дивана. Также некоторые отметили, что к телевизору должно быть подключено как минимум несколько консолей.

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А по мнению других пользователей, в этой комнате все идеально и улучшать в ней нечего и, что мужчина - счастливчик, потому что у него в комнате даже есть камин.

"Я удивлен, что где-то нет хотя бы одного носка", - добавил один из пользователей. На что ему ответили, что, возможно, мужчина только начинает приспосабливаться и ему нужно время.

"Проблема в том, что здесь нет места для жизни-смеха-любви/семьи. Это вечно вездесущая пропаганда", - отметил другой пользователь. Еще один добавил, что женщины не любят такую неживую атмосферу, в которой нет домашнего уюта.

"Я живу так. Вобщем я не считаю это нормальным. Замечательно да, но нормально? Почему я вообще должен об этом беспокоиться?", - задался вопросом один из пользователей.

Однако нашлись пользователи, которые такую обстановку посчитали не очень приятной. "Некоторые люди, в том числе и я, находят это невероятно удручающим", - поделился впечатлением пользователь портала.