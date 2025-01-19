Простая хитрость, как экономить на отоплении дома или квартиры в зимний период с помощью простых подручных материалов.

Счета за отопление зимой порой приходят космические. Особенно обидно, если в квартире или доме на самом деле не так уж и тепло, а платить все равно приходится. Многие задумываются: как экономить газ на отоплении (или электричество)? Есть одна хитрость.

Как сделать, чтобы меньше платить за отопление - лайфхак

Способов утеплить жилище есть много, но посреди зимы большинство неактуальны: согласитесь, менять окна или двери, утеплять стены, потолок или пол вряд ли кто станет. Самое меньшее, что можно предпринять - постараться законопатить щели и дыры. Но кроме этого, есть еще один способ сделать так, чтобы батареи отдавали больше тепла, но это не отражалось на счетчиках.

Он был несправедливо забыт, но это хороший вариант, как снизить расходы на отопление. Понадобится три вещи: картон, фольга и скотч (или канцелярские кнопки).

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Делаем так:

из картона нужно вырезать прямоугольник по размеру радиатора (такой же высоты и длины);

обернуть получившуюся деталь фольгой - блестящей стороной сверху, матовой - внутрь;

поместить зафольгированный картон за радиатор и закрепить его там на стене с помощью скотча или кнопок (последними будет даже проще).

Что это дает? Из картона и фольги получился такой себе отражатель тепла: теплый воздух, который будет исходить от батареи, не будет проникать в стену, а, благодаря свойствам фольги, возвращаться в помещение. Картон, кроме этого, дополнительно будет выступать как изоляционный слой для стены.

Таким образом такой нехитрый лайфхак поможет удержать тепло в жилище, не добавляя мощности радиаторам или электрическому /газовому котлу.

Ранее мы рассказывали, какую температуру выставить на бойлере, чтобы сэкономить.

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