Рассказываем, как убрать запах с дивана в домашних условиях, если он воняет сыростью.

Запах сырости и затхлости на диване - неприятная находка, которая не может обрадовать хорошую хозяйку. Причины могут быть самыми разными, но даже в попытках устранить сомнительное "амбре", мало кто готов тратить на это несколько часов времени.

УНИАН выяснил, как убрать запах плесени с дивана, а также избавиться от затхлости.

Как убрать запах с дивана содой и солью

Это самый простой метод, как убрать запах с дивана, если вам не хочется снимать чехлы и устраивать генеральную уборку. Все, что нужно - это достать упаковку с содой и рассыпать порошок тонким слоем по дивану или по конкретному участку, который смущает своим ароматом. Оставить соду впитываться на несколько часов или на ночь, а утром пропылесосить диван.

Видео дня

Соль действует так же, поэтому если у вас дома не нашлось первого средства, можно использовать второе - привычный народный консервант. Его тоже придется рассыпать по дивану, оставить впитываться, а потом завершить процесс с помощью пылесоса.

Как убрать неприятный запах с дивана уксусом

Отличный вариант, как убрать запах сырости с дивана - использовать белый уксус. Инструкция следующая:

смешать уксус с водой в пропорции 1:1;

перелить раствор в пульверизатор;

распылить на диван и дать высохнуть.

Уксус не только прекрасно устраняет запах, но и "убивает" вредоносных бактерий, а также очищает пятна. Однако при использовании уксуса есть одна проблема - устойчивый аромат самого средства. Для того чтобы потом не проветривать помещение, добавьте в раствор несколько капель любимого эфирного масла перед распылением.

Чем почистить диван от запаха и пятен - другие способы

Для хозяек, которые решили взяться за дело серьезно, существует довольно трудоемкий, но точно эффективный метод, как убрать неприятный запах с дивана в домашних условиях.

Вам необходимо купить в аптеке активированный уголь и растолочь его в порошок. Затем посыпать этим средством диван и оставить его на несколько часов. Идеально, если получится вынести подушки и спинку на свежий воздух - проветривание не будет лишним в борьбе с неприятным запахом. Спустя время, "пройдитесь" пылесосом по поверхности дивана.

Следующий шаг - применение кожуры цитрусовых. Подойдут лимоны, мандарины, апельсины. Возьмите корку от фрукта в руки и натрите ею диван. Кожура содержит эфирные масла в составе, поэтому после такой чистки ваш предмет интерьера точно не будет вонять сыростью или плесенью.

Вас также могут заинтересовать новости: