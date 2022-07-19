Зачем добавлять воду из под макарон в тесто и как приготовить вкусный соус - узнайте в материале УНИАН.

Многие повара используют воду, в которой варились макароны, повторно - по ценности она сравнима буквально с золотом. Все дело в том, что во время варки из макарон выделяется крахмал, который не теряет своих полезных свойств и может очень пригодится в хозяйстве.

УНИАН расскажет, как можно использовать отвар от макарон с пользой для себя.

Почему нельзя сливать воду с макарон - весомые аргумент

Прежде, чем вылить в раковину макаронный отвар, подумайте, не совершаете ли вы ошибку. Опытные кулинары категорически не советуют этого делать, ведь зачем пропадать добру, тем более, такому существенному. Макаронный отвар можно использовать в разных направлениях.

Приготовить соус

Вся суть в том, что крахмал - хороший загуститель, именно поэтому во время приготовления соуса у вас получится заправка плотной текстуры, а не малопривлекательная жидкость. УНИАН рекомендует соус "Маринара":

помидоры - 1 кг;

макаронный отвар - 100 мл;

томатная паста - 170 гр;

репчатый лук - 1 шт;

чеснок - 1 зубчик;

оливковое масло - 2 ст.л;

зелень - пучок;

соль, перец - по вкусу.

Помидоры очистить от кожуры, выложить в блендер, туда же добавить соль, перец, томатную пасту, чеснок и зелень, а затем взбить ингредиенты. Репчатый лук измельчить, обжарить на масле, добавить к нему все, что было в блендере. Вылить отвар из-под макарон и тушить 30 минут. Готовым соусом полить блюдо, остатки хранить в холодильнике.

Кстати, так же точно можно добавить воду в тесто для блинов - они получатся более мягкими, эластичными и нежными. И вам точно не придется узнавать, что делать, если блины рвутся или прилипают.

Замочить бобовые

Всем известно, что горох и фасоль хозяйки перед готовкой замачивают, чтобы размягчить. Если оставить бобовые в макаронном отваре, то процесс пойдет быстрее. Также отвар из-под макарон можно добавить в крем-суп или кашу, чтобы получить более нежную текстуру.

Вымыть посуду

Удивительно, но факт - макаронный отвар восхитительно справляется с нагаром и жиром, даже если вы забыли о них. С помощью такой воды можно очистить сковороду или кастрюлю, а также вымыть посуду, если закончилось моющее средство.

Полезный лайфхак: заливать отваром посуду нужно сразу после приготовления пищи, а мыть через 10 минут, иначе крахмал возьмется коркой.

Удобрить растения

В макаронной воде, так же, как и в яичной, содержится большое количество полезных цветам и огородным посадкам веществ. Таким отваром можно опрыскивать и поливать сад и домашние цветы, главное, чтобы жидкость была комнатной температуры. Повторять процедуру можно дважды в неделю, смешивая с другими удобрениями, тогда результат вы увидите быстро.

Укрепить волосы и сделать педикюр

Эксперты в бьюти-индустрии утверждают, что если регулярно ополаскивать волосы макаронным отваром, то волосы станут гладкими и шелковистыми. Более того, регулярные процедуры такого плана помогут нормализовать работу сальных желез и даже устранить высыпания на лице.

Некоторые девушки используют воду из-под макарон в качестве основы ванночек для ног. Если окунуть в такую жидкость стопы и подержать 20 минут, то усталость как рукой снимет, а кожа ног будет мягкой и нежной.

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