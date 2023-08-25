Опытные птицеводы утверждают, что многие продукты можно и нужно вносить в рацион птиц, чтобы те получали нужное количество полезных веществ. Это способствует не только улучшению качества и количества яиц, но и укреплению организма самой курицы. УНИАН выяснил, можно ли есть арбузные корки домашней птице.
Можно ли курицам есть арбуз - запомните навсегда
Прежде чем кормить птиц таким лакомством, важно понимать, чем полезны арбузные корки для куриц. Биологи говорят, что в составе кожуры содержатся:
- витамины группы А, С, В и D;
- глюкоза;
- сахароза;
- фолиевая кислота;
- железо;
- медь;
- фтор;
- йод;
- калий;
- магний.
Кроме этого, употребляя арбузные корочки, курица получает большое количество макро- и микроэлементов. Добавляя арбуз, как подкормку, вы также обеспечиваете курицу фосфором и кальцием.
ВАЖНО: полезные вещества содержатся не только в корочках, но и в семечках, которые особенно важны для нормального функционирования организма курицы-несушки. Их можно даже засушить на зиму, и в холодное время года периодически давать курам.
Можно ли есть арбузные корки постоянно
Птицеводы говорят, что превращать кожуру арбуза в один из полноценных приемов пищи, тем более, бесконтрольно, не стоит - это навредит птице. Лучше выработать график и давать корки время от времени, добавляя в корм, как подкормку.
Рецепт простой: разрезаете кожуру арбуза на несколько мелких частей, чтобы курице было удобно лакомиться ею. Можно давать вместе с мякотью и семечками - так даже лучше.
ВАЖНО: взрослым бройлерам рекомендуется употреблять арбузные корочки не чаще 1 раза в неделю, а цыплятам до 1 месяца такая подкормка категорически запрещена.