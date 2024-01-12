Рассказываем, зачем добавляют соду в фарш опытные хозяйки, и почему так нужно поступить и вам.

Всегда хочется, чтобы котлеты были сочными, мягкими и нежными, но добиться такого получается не всегда - очень многое зависит от мяса. Однако даже самый неудачный фарш можно исправить одним ингредиентом - записывайте, как сделать пышные котлеты с содой.

Для чего нужно добавлять соду в фарш - точный ответ

Опытные шеф-повара говорят, что даже у них иногда получаются суховатые котлеты, несмотря на разные "размягчители" - хлеб, молоко, овсяные хлопья. Существует только один продукт, способный превратить обычные котлеты в произведение искусства, и это сода.

Дело в том, такой ингредиент удерживает влагу в фарше и "работает", как разрыхлитель, поэтому котлеты будут не только мягкими, но и не развалятся во время жарки. Еще лучше, если приготовите котлеты с содой и крахмалом - так точно не прогадаете. Помните идеальную пропорцию - на 0.5 кг мясного фарша нужно 0.5 ч.л соды.

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Рецепт котлет с добавлением соды

Годится сода в фарш для люля кебаб, для котлет, для тефтелей - для любых блюд из фарша. Мы предлагаем проверенный рецепт именно для домашних котлет:

Свинина - 500 г

Белый хлеб - 60 г

Лук - 45 г

Яйцо куриное - 1 шт.

Чеснок - 1 зубчик

Сода - 0.5 ч. л.

Панировочные сухари - 50 г

Растительное масло для жарки - 45 г

Соль, черный перец - по вкусу

Фарш выложить в глубокую миску, туда добавить перекрученный через мясорубку лук, чеснок и размягченный хлеб. Перемешать, всыпать соду, посолить, поперчить. Вбить куриное яйцо и снова перемешать. Отбить фарш и оставить его на 15-20 минут для насыщения кислородом. Обвалять каждую мясную лепешку в панировочных сухарях. Жарить котлеты на сковороде, смазанной растительным маслом, по 7 минут с каждой стороны. Затем сложить их все вместе, накрыть крышкой и тушить 15 минут.

ВАЖНО: соду можно не использовать для фарша из курицы или индейки - это мясо и так достаточно нежное. Лучше всего ингредиент "сработает", если дело касается свинины, говядины или мясного ассорти.

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