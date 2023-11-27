Рассказываем, какой материал для постельного белья лучше и почему важно об этом знать.

Вопрос выбора простыней, наволочек и пододеяльника всегда стоит остро, ведь никому не хочется спать на неудобном, шелестящем или скользком материале. Немногие хозяйки знают, как выбрать материал для постельного белья, чтобы он был приятным на ощупь и служил как можно дольше. УНИАН выяснил и готов поделиться.

Самый качественный материал для постельного белья - какие есть варианты

Для того чтобы понять, какой самый лучший материал для постельного белья, важно изучить наиболее распространенные, ознакомиться с преимуществами и недостатками каждого из них.

Хлопок

Это один из самых популярных материалов для пошива наволочек, простыней и пододеяльников. Хлопок не боится высоких температур, не рвется, отлично впитывает влагу. Однако есть риск, что после стирки хлопковое белье "сядет" (если не соблюдать температурный режим), а также подобный материал сильно мнется. К тому же, натуральный хлопковый комплект стоит очень дорого, а производственный вариант изготавливается с добавлением вредных токсинов.

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Полиэстер

Один из самых дешевых вариантов, который можно выбрать, если у вас ограниченный бюджет. Преимущество полиэстера в том, что белье из него может быть абсолютно разной расцветки, отлично выглядит новым, не мнется, не "садится", впитывает влагу и запахи. Но учитывайте, что полиэстер - это синтетика, она плохо "дышит", поэтому спать в жару на таком белье будет невозможно. Плюс - оно сильно электризуется, что тоже нельзя назвать приятным нюансом.

Шелк

Премиум-вариант постельного белья, зато выглядит шикарно - дорого и богато. Считается, что шелк меньше всего "собирает" бактерий, поэтому шелковые наволочки, простыни и пододеяльники рекомендованы аллергикам и людям с чувствительной кожей. Однако шелк сильно скользит - спать на нем не совсем удобно, да и стирать нужно осторожно, лучше руками, чтобы не испортить ткань. Также важно помнить, что шелковое белье нельзя замачивать, отбеливать, отжимать и гладить при высоких температурах.

Вискоза

Это белье делают из целлюлозы, благодаря чему вискозное постельное белье приятное и мягкое на ощупь. Ткань отлично "дышит", но плохо впитывает влагу, поэтому для жаркой погоды не подойдет. Вискозу нельзя стирать в горячей воде и на высоких оборотах, не рекомендуется использовать отбеливатели.

Лен

Одна из самых экологичных и приятных к телу тканей, кроме того, считается, что лен выдерживает до 200 стирок, что можно расценить, как гарантию долговечности. Льняное постельное белье обладает шикарной терморегуляцией (в жару прохладно, зимой тепло), крепкое и прочное. Если вы ищете, на каком постельном белье не образуются катышки, то точно стоит приобрести именно его. К недостаткам стоит отнести способность мяться и "садиться" после стирки. Стоит настоящий лен дороже хлопка, поэтому его нельзя назвать универсальным вариантом.

Какое постельное белье лучше по качеству - изучаем плетение нитей

Важно знать не только то, из какой ткани самое прочное постельное белье, но и какое бывает плетение нитей. Очень часто производители указывают в составе именно их, а не материал, из которого сделан комплект.

Сатин

Материал сатин для постельного белья производится из нитей двух видов - изнаночная сторона будет шероховатой, а лицевая - гладкой. Сатин тонкий, но плотнее бязи, приятно скользит по телу. Неплохо удерживает тепло, что хорошо зимой, но плохо летом - может быть жарко. Если неправильно стирать такое белье, то на нем со временем появятся катышки и зацепки. Такое плетение нередко встречается в комплектах из хлопка, вискозы и полиэстера.

Бязь

Самое простое и понятное плетение - крест накрест - из одинаковых нитей, утолщающихся по длине. Если вы потрогаете бязь, она будет шероховатой. За бязью проще всего ухаживать (ткань неприхотлива к стирке), стоит дешево, отлично сохраняет тепло и пропускает воздух, что важно для постельного белья на зиму. Чаще всего бязевые комплекты сделаны из хлопка.

Поплин

Плетение такое же, как у бязи, но нити не одинаковые, а разной толщины. За счет этого постельное белье получается более гладким, блестящим и может скользить по телу. Поплин толще, чем сатин, но стоит дешевле - если вам нужен универсальный долговечный комплект в среднем ценовом сегменте, то лучше всего остановиться именно на поплине.

Трикотаж

Очень распространенный вариант для изготовления простыней на резинке, но бывают и полноценные трикотажные комплекты. Он хорошо тянется, обладает гипоаллергенными свойствами, может быть махровым (идеально для зимы). Качество хлопкового трикотажа определяется стоимостью - дорогой комплект прослужит годами, а дешевый быстро покроется катышками и зацепками.

Учитывая вышесказанное, понимайте, что если вам хочется купить мягкое постельное белье - ткань для него можно выбрать любую, отталкиваясь от собственных приоритетов. У каждого материала есть свои недостатки и достоинства, для каждого человека они могут быть разными.

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