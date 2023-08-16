Многолетняя привычка из года в год наносила вред вашему здоровью.

С самого детства мы слышали упреки мам из-за неубранных постелей. Повзрослев, одни люди научились убирать постельное, другие так и не приобрели этот навык. Оказалось, что он и не нужен - УНИАН выяснил, почему нельзя заправлять кровать утром.

Правда ли, что не заправлять постель полезно - точный ответ

Врачи утверждают, что в кровати и постельном белье живут пылевые клещи, даже если вы регулярно чистите диван и стираете наволочки с простынями. Если бы вы могли отнести свое белье в лабораторию, то узнали бы, что с утра количество насекомых будет около миллиона.

Идеальная среда размножения для них - высокая влажность и комнатная температура, поэтому если вы сразу после пробуждения накроете простынь и наволочки теплым одеялом, пылевых клещей в постельном станет еще больше.

Видео дня

Сами по себе эти вредители не опасны для человека, но риск может исходить от экскрементов, которые оставляют насекомые. Клещевые фекалии часто становятся причиной:

ослабления иммунитета;

аллергии;

маленьких ранок на коже;

дерматита;

конъюнктивита;

гайморита и ринита;

других заболеваний дыхательных путей.

Единственный способ избавления от пылевых клещей - регулярная стирка постельного при температуре минимум 60 градусов, а также тщательная сушка на открытой местности под солнечными лучами. Учитывая эту информацию, надеемся, что вы запомните, почему нельзя заправлять кровать сразу после сна.

Что будет, если не заправлять кровать - реальные последствия

На самом деле, максимум, что вас ждет - это скандал от "второй половинки", которая не знает, почему нельзя заправлять кровать утром. Вы можете ей объяснить, насколько высоки риски, и какую опасность несет такая привычка. Идеальный вариант в таком случае - подождать, пока кровать остынет, а уже потом заправлять ее.

ВАЖНО: учитывайте, что если вы будете годами спать на одном и том же белье, то пылевых клещей не удастся вывести даже стиркой, именно поэтому дерматологи рекомендуют менять наволочки, простыни и пододеяльники раз в полгода.

Вас также могут заинтересовать новости: