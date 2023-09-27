Неправильный температурный режим может уничтожить ваши любимые вещи.

Для каждой женщины стирка является частью ежедневных обязанностей. У современных стиральных машин есть множество температурных режимов на любой вкус. Вот только не все хозяйки знают, почему нельзя стирать на высокой температуре. Сначала рассмотрим, почему нельзя стирать при 90 градусах джинсы, синтетические вещи, белье и полотенца.

Можно ли стирать джинсы при 90 градусах

В горячей воде их ткань может сесть и поменять цвет. В идеале джинсы нужно стирать в едва теплой воде - не выше 40°C.

Высокая температура является проблемой и для других вещей. Так, не все знают, что будет если синтетику постирать при 90 градусах, которую принято считать не убиваемой тканью. Вот только для нее тоже рекомендуется температура не выше 40°C и ручной режим.

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Некоторые задаются вопросом, можно ли стирать белье на 90, ведь оно тесно контактирует с кожей человека и из-за этого легко впитывает пот и другие жидкости, производимые телом. Все зависит от ткани - сатин, бязь или обычный хлопок не переживут такую стирку.

Стирка 90 градусов - для чего подойдет такой температурный режим

Можно ли стирать на 90 градусах более плотные ткани, такие как лен и белый хлопок? Им не страшна стирка при температуре от 60°C до 90°C. Второй вариант идеален в случае серьезных загрязнений.

Можно ли стирать полотенца при 90 градусах в таком случае? Хотя они тоже склонны сильно пачкаться, высокая температура разрушит ткань. Кипятить рекомендуют лишь те полотенца, которые используются в больницах.

Стирка 60 градусов - для чего подойдет этот режим

Хотя средняя приемлемая температура для стирки колеблется около 30-40°C, стирать при 60°C стоит, если вам нужно глубоко очистить вещи и убрать стойкие неприятные запахи. Так, этот вариант подойдет, если одежда контактировала с потом, калом или впитала запахи от приготовления пищи.

В то же время изделия из хлопчатобумажной ткани не только можно, но и рекомендуется стирать при такой температуре.

Ранее мы рассказывали, как правильно стирать полотенца, чтобы они были мягкими.

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