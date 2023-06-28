Даже в таком деле, как стирка вещей в машинке, есть свои особенности, не зная которых вы можете все испортить.

В современном мире сложно представить себе жизнь без стиральной машинки: она стала отличным помощником, позволяющим сэкономить время. Этот бытовой прибор содержит несколько программ, и вам остается лишь выбрать, на каком режиме стирать повседневную одежду, добавить моющее средство и идти заниматься своими делами.

Казалось бы, что может быть проще. Но даже в этом деле есть свои особенности, которые следует знать, чтобы добиться желаемого результата - чистых вещей, сохранивших свой внешний вид.

Почему лучше не стирать на быстрой стирке - ошибка обойдется дорого

Быстрая стирка - один из режимов стиральной машинки, который пригодится, когда одежду нужно привести в порядок в кратчайшие сроки. В зависимости от модели прибора, вещи на такой программе стираются от 15 до 40 минут. Но подходит он далеко не всегда.

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Одним из главных минусов является качество стирки. При режиме быстрой стирки сам процесс занимает где-то треть от общего времени - сильные загрязнения просто не успеют вывестись. К тому же, температура воды не нагревается выше 40 градусов. Кстати раньше мы вам уже рассказывали, почему нельзя стирать в машинке при 40 градусах. Поэтому, используйте этот вариант, если вещи нужно просто освежить.

И согласитесь, потратить воду, электричество и в какой-то степени время, но не получить желаемый результат - так себе удовольствие, и точно никакой экономии. Действительно грязные вещи лучше стирать при температуре от 60 градусов и выше, если такое позволяет типа ткани (узнать об этом можно на бирке, пришитой к одежде). По "коммунальным" расходам вы почти ничего не проиграете, а вот от результата только выиграете.

Второй минус - "быстрая" опция подходит не для всех типов тканей, поскольку предусматривает интенсивную стирку, в том числе отжим на максимальных или близких к нему оборотах.

Не следует на таком режиме стирать тонкие и деликатные ткани, шерсть, и, что логично, вещи, требующие ручной стирки. Для первых типов машинка имеет специальные режимы, а для последнего варианта у вас есть руки.

Также откажитесь от стирки в "быстром" режиме полотенец, постельного белья, халатов и т.д., - они точно не успеют отстираться за несколько минут при низкой температуре воды. Ну, и не забывайте о "друзьях наших меньших" - бактерии и пылевые клещи выживут. А многие из них останутся и в самой машинке, из-за чего появится неприятный затхлый запах.

Более того, это может оказаться плохой затеей для самой стиралки и привести к ее поломке. Машинка умнее, чем кажется - она равномерно распределяет одежду по барабану. Но на быстром режиме она не успеет этого сделать, и хорошо впитывающие влагу вещи, вроде полотенец и шерстяных изделий, превратятся в тяжелый комок ткани, бьющийся своим весом о стенки.

Какие вещи можно стирать на быстрой стирке

В таком режиме можно постирать вещи ежедневного использования, или если их нужно просто освежить. Например:

футболки;

носки;

хлопчатобумажное белье;

вещи после спортзала.

В некоторых случаях для достижения хороших результатов рекомендуется вещи предварительно замочить и натереть мылом, особенно сложные пятна.

Как стирать цветные вещи - запомните это

Не так уж и важно, на каком режиме стирать цветные вещи - быстром или других. Главное правило - отделите их от белых вещей, и неплохо бы разделить их еще по цветам. При выборе программы учитывайте тип ткани и температуру. Например, в случае с хлопком оптимальной для цветных вещей является температура 30-40 градусов, а стирка в горячей воде может привести к выцветанию одежды, особенно из хлопка или льна.

Также от типа ткани зависит и то, на каком режиме стирать одеяло. Разные модели стиралок содержат много режимов, в том числе "пух". Так что, если одеяло с пухом - выбирайте такой режим. Для шерстяных есть свой режим, либо воспользуйтесь "деликатным". Стирать одеяло рекомендуется при температуре 30-40 градусов, без отжима (или на невысоких оборотах), а вместо стирального порошка лучше использовать жидкие аналоги.

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