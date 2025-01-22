Есть ряд причин, почему может дымить печь - от засоренного дымохода до неправильной техники растопки.

Печное отопление встречается очень часто, особенно в частном секторе. Это удобно, временами дешевле, чем отопление газом. Однако такой способ отопления требует знаний о мерах безопасности. В частности, нужно следить за дымоходом. Если вы заметили, что печь дымит через дверцу, это может свидетельствовать о проблемах. УНИАН расскажет, что с этим делать.

Почему печь дымит в обратную сторону

Дымление печи в обратную сторону называется обратной тягой. Есть несколько причин, почему дымит печь. Одни из них - недостаточная тяга и засор. Это может указывать на то, что дымоход слишком короткий, имеет неправильную форму или засорен сажей. В этом случае необходимо удлинить дымоход и прочистить его. Правильно рассчитать длину конструкции поможет специалист. А чтобы мусор не попадал в дымоход снаружи, установите на него козырек.

Среди других популярных причин, почему дымит печь при растопке, также ошибки в конструкции, погодные условия и, конечно же, неправильная растопка. О последнем пункте поговорим далее.

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Почему дымит печь, пока не прогреется - ошибки в растопке

Если у вас дымит печь, причина может быть в неправильной растопке. Вы удивитесь, как много людей допускают ошибки в этом процессе - начиная от использования влажных дров, заканчивая попытками разжечь их при закрытой заслонке.

Идеальная техника растопки, если печь дымит - что делать и как

Следуйте этой технике, чтобы раз и навсегда забыть о дымлении печи:

Убедитесь, что дымоход открыт (время от времени проверяйте дымоход на наличие мусора).

Уложите на дно печи щепки, бумагу или специальные кубики для растопки.

Сверху положите небольшие сухие (!) дрова - лучше укладывать их пирамидкой.

Подожгите нижний слой (где щепки и бумага).

Когда огонь разгорится и охватит небольшие дрова, можете выкладывать сверху более крупные поленья.

Если вы будете следовать этому плану, вам больше не придется ломать голову, почему дымит печь, пока не прогреется.

Почему дымит печь при открытии дверцы

Если при открытии дверцы дымит печь, причина может заключаться не только в неправильной конструкции, но и ряде маленьких ошибок. В первую очередь, это касается слишком резкого открытия дверцы - нарушается воздушный баланс внутри печи, что вызывает выброс дыма наружу.

Но также причина может крыться в плохом состоянии самой дверцы или уплотнителя, засоренном зольнике или неправильной конструкции дымохода.

Если вы заметили, что проблема повторяется, несмотря на соблюдение всех изложенных выше рекомендаций, советуем обратиться к специалисту для диагностики печи и дымохода. С этим вопросом лучше не медлить, ведь от этого зависит ваша безопасность.

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