Блины - это самое простое блюдо из теста, которое только можно себе представить. Блинное тесто готовить настолько просто, что с этим справится даже ребенок. Главное - знать несколько важных нюансов.

Блины - это всегда вкусно, просто и достаточно бюджетно. В зависимости от начинки блины могут быть как десертом, так и закуской. Самое главное - научиться готовить идеальное блинное тесто.

Что делать, если рвутся блины

Самая распространенная ошибка из-за которой рвутся блины - неправильная консистенция теста. Если блины рвутся, значит у вас слишком жидкое тесто. Ситуацию можно исправить, добавив в тесто несколько столовых ложек муки и тщательно все взбив венчиком или миксером.

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Еще одна причина из-за которой блины будут рваться - отсутствие в тесте яиц. Если вы яростный противник яиц - остановите свой выбор на любом другом блюде из теста, но блины без яиц у вас не получатся.

Единого ответа на вопрос чего не хватает в блинах, если они рвутся, не существует. Все сугубо индивидуально. Если тесто жидкое - добавляем муку. Если же тесто по консистенции напоминает жидкую сметану, но блины все равно рвутся - добавьте в тесто еще одно яйцо.

Не добавляйте сразу несколько яиц, так как лишние яйца сделают тесто жестким.

Если тесто приготовлено с нарушением рецептуры, блины рвутся при переворачивании. В этом случае ситуацию нужно исправлять пытаясь сбалансировать количество ингредиентов. Делать это нужно очень осторожно, так как можно окончательно испортить тесто.

Также учтите, что блинное тесто можно делать только на теплом молоке. Использовать молоко из холодильника категорические нельзя. Лучше всего подогреть молоко на плите до теплого состояния и потом вводить в него яйца, сахар и муку. При возможности воспользуйтесь миксером. В этом случае тесто будет более эластичным и в нем не будет комочков.

Почему рвутся блины на кислом молоке

Кислая среда - это не самая лучшая основа для блинного теста. Тонкие эластичные блины невозможно приготовить на кислом молоке. Из кислого молока вы можете приготовить шикарные оладьи, но блинам нужно только идеально свежее молоко. При отсутствии свежего молока можно сделать блинное тесто на кипятке или минералке. Вкус будет несколько другим, но блины получатся. Но не стоит готовить блинное тесто на кислом молоке или разведенной сметане, вы просто испортите продукты.

Почему рвутся блины с начинкой

Если при заворачивании начинки ваши блины рвутся, значит тесто недостаточно эластичное. Если в тесте слишком мало растительного масла вы не сможете красиво завернуть в блин начинку. Если же вы положили слишком много сахара, такой блин будет сухим и ломким. При попытке завернуть в него начинку он начнет крошиться.

Кроме того, если в тесте мало яиц, даже в идеально приготовленные блины вы не сможете завернуть начинку. Такие блины неизбежно будут рваться.

Еще одна причина того, что блины не заворачиваются - неправильное количество муки. Слишком тонкое или слишком толстое тесто не будет податливым. Даже если блины имеют неплохой внешний вид и вам нравится их вкус, вы не сможете завернуть в них начинку, если тесто приготовлено с нарушением рецептуры.

Правильно приготовленное блинное тесто должно напоминать жидкую сметану. Проверить консистенцию можно при помощи половника. Наберите половник теста, поднимите над миской и медленно слейте тесто вниз. Если тесто напоминает жидкую сметану - можете начинать готовить блины. Если оно больше похоже на тесто для оладьев - добавляйте молоко или кипяток. А вот если тесто само по консистенции напоминает молоко - загущайте его мукой.

Что делать, если блины прилипают к сковороде

Если блины прилипают к сковороде добавьте в тесто несколько столовых ложек растительного масла. Учтите, что масло должно быть рафинированное, т.е. без запаха. Использовать сливочное масло при приготовлении блинного теста не стоит, так как тесто будет более тяжелым.

Также учтите, что блинное тесто нельзя наливать на холодную сковороду. Нагрейте сковородку на сильном огне, смажьте ее растительным маслом и уменьшив огонь до среднего налейте половник теста. В отличие от оладьев, которые жарят под крышкой, блины жарим без крышки.

Если после проделанных манипуляций блины прилипают к сковороде и не переворачиваются - добавьте в тесто немного муки. Делов том, что слишком тонкие блины невозможно перевернуть при помощи лопатки не повредив их. Профессиональные повара снимают тонкие блинчики со сковороды, подбрасывая их, но нам с вами будет проще немного уплотнить тесто за счет муки.

Почему блины прилипают к тефлоновой сковороде

Чтобы блины не прилипали к тефлоновой сковороде перед началом выпечки добавьте в тесто немного кипятка. Это сделает тесто более эластичным и оно не будет рваться на тефлоновом покрытии.

Также блины будут прилипать к тефлоновой сковороде, если тефлоновое покрытие повреждено. Если вы используете старую поцарапанную тефлоновую сковороду не рассчитывайте на то, что у вас получатся идеальные блины. Либо сразу добавляйте в тесто растительное масло, либо смажьте сковороду маслом и жарьте блины на минимальном огне без крышки.

Почему блины прилипают к чугунной сковороде

К чугунной сковороде будут прилипать блины, в которых нет растительного масла.

Также блины будут прилипать, если вы нальете тесто на холодную сковороду. Сухую чугунную сковороду поставьте на максимальный огонь. Как только она раскалится, уменьшите огонь до минимума, смажьте сковороду растительным маслом и налейте первый половник теста. Даже если вы приготовите идеальное блинное тесто, но нальете его на холодную сковороду, у вас ничего не получится.

Еще одна причина такой неприятности, как прилипшие к сковороде блины - холодное молоко. Для блинного теста можно использовать только теплое молоко, слегка подогретое. Ни в коем случае нельзя делать блинное тесто на молоке из холодильника. Такие блины неизбежно будут рваться и прилипать к сковороде.

Почему пригорает тесто для блинов

Тесто для блинов будет пригорать в двух случаях – если вы добавили в него слишком много сахара или слишком много растительного масла.

Умеренное количество масла делает блины эластичными, такими в которые удобно заворачивать начинку. Но если масла слишком много тесто будет гореть.

Что касается сахара, то его избыток сделает тесто жестким, а за счет карамелизации ваши блины начнут подгорать.