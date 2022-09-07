Блинчики на кислом молоке получаются очень тонкими и невероятно нежными.

Кислое молоко - прекрасная основа теста для блинчиков. Благодаря взаимодействию кислого молока с содой тесто наполняется пузырьками воздуха, и блинчики получаются ажурными и с множеством мелких дырочек.

Заворачивать в них можно как сладкую, так и соленую начинку. После приготовления накройте блины на кислом молоке широкой тарелкой или крышкой от кастрюли, чтобы они не обветрились.

Тонкие блинчики на кислом молоке

Кислое молоко - 400 г.

Яйца - 2 шт.

Сахар - 3 стол.л.

Соль - щепотка.

Подсолнечное масло - 30 г.

Мука - 200 г.

Сода пищевая - щепотка.

Молоко слегка подогрейте в микроволновке. Перелейте в глубокую посуду. Вбейте в молоко яйца, добавьте соль, сахар, соду и растительное масло. Вбейте массу миксером до однородности. В отдельную посуду просейте муку. Всыпайте муку в тесто небольшими порциями и постоянно мешайте тесто миксером, чтобы не было комочков.

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После этого оставьте тесто при комнатной температуре на 15 минут, чтобы оно хорошо "схватилось". Затем разогрейте сковороду и смажьте подсолнечным маслом перед первым блином. Налейте на сковороду половину половника теста и равномерно распределите по сковороде. Поджарьте с двух сторон. Больше смазывать блины маслом не нужно.

Блинчики на кислом молоке с кипятком

Яйца - 2 шт.

Сахар - 15 г.

Кислое молоко - 500 мл.

Мука - 300 г.

Сода пищевая - 2.5 г.

Соль - щепотка.

Вода (кипяток) - 200 мл.

Растительное масло - 60 мл.

Яйца взбейте с сахаром блендером или вилкой. Слегка подогрейте кислое молоко и вылить в него яичную смесь. Добавить щепотку соли. Взбейте смесь миксером. Затем просейте муку и ещё раз взбейте тесто. Оно будет довольно густым.

В отдельную посуду высыпьте соду и залейте её кипятком. Перемешайте до однородности и постепенно вливайте воду с содой в блинное тесто. Оставьте тесто на 30 минут настояться. Затем влейте растительное масло в тесто и пожарьте блины на кислом молоке на сковороде.

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