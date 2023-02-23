Попадая в организм, грибы могут вызвать интоксикацию.

В Украине на полках супермаркетов можно увидеть продукты с уценкой. Например, это овощи или фрукты, которые начали покрываться плесенью. Журналисты "Сніданку з 1+1" опросили покупателей и узнали, что люди покупают такие товары, чтобы сэкономить.

Но можно ли вообще есть продукты, которые вот-вот испортятся, рассказал химик Глеб Репич:

"Плесень - это микроскопические грибы. И то, что мы видим на поверхности, это лишь часть гриба. Это только та часть, на которой развиваются их споры. А его тело тянет питательные соки из того продукта, в котором растет".

Поэтому фактически, если мы убрали видимую часть плесени, она продолжает оставаться в продуктах, где выросла. А когда грибы попадают в кишечник, там для них благодаря влажной среде настоящий рай для размножения, рассказывает врач-терапевт Виктория Кучеренко.

"Они начинают активно размножаться и вызывать грибковые инфекции. Кроме этого, выделять токсины, приводя к интоксикациям", — объясняет она.

Также плесень - сильный аллерген. Человек может не понимать в таком случае, почему появились сыпи или кашель.

Ранее УНИАН рассказал, можно ли использовать очень старое варенье, если переварить его, и почему вообще образуется плесень.

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