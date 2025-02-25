Полезно будет знать, надо ли выключать бойлер на ночь.

Для жителей как многоквартирных, так и частных домов такое устройство как бойлер сейчас стало просто незаменимым. Ведь он может обеспечить семью необходимой горячей водой в нужный момент. О том, стоит ли выключать бойлер для экономии и не только - расскажем в материале.

Можно ли выключать бойлер из розетки - полезный совет

Не секрет, что в условиях повышения тарифов многие жители нашей страны ищут способы, как уменьшить потребление электроэнергии с целью экономии денег. Некоторые задумываются над тем, выключать бойлер или нет, ведь этот прибор потребляет достаточно много света. Это стоит делать в том случае, только если у вас устаревшая модель, у которой нет соответствующей кнопки включения/выключения.

Но есть важные предпосылки, относительно того, нужно ли выключать бойлер. Одна из основных заключается в том, что водонагреватель надо выключать только в том случае, если его используют нерегулярно: во время отсутствия центрального водоснабжения или же на даче.

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Нужно ли выключать бойлер на ночь - однозначный ответ

Известно, что у современных бойлеров хорошая теплоизоляция, а их работа достаточно оптимизирована. Важно, что его отключение не обеспечит экономии и даже, наоборот - на новое нагревание воды потом уйдет значительно больше света, нежели на поддержание заданного температурного уровня.

Поэтому раздумья относительно того, надо ли выключать бойлер на ночь, не имеют никаких практических оснований и не обеспечат экономию средств. Все, что вы в итоге получите - это бесполезная трата времени на его постоянное выключение и включение.

Нужно ли выключать бойлер, если нет воды - важно знать

Когда мы выяснили, почему нельзя выключать бойлер, и по какой причине это не имеет никакого смысла, нужно отметить еще один важный момент. В том случае, если на длительное время пропала вода, которая набирается в бойлер, и он остался "сухим", то прибор обязательно нужно отключить. Если этого не сделать, то с большой вероятностью это приведет к поломке очередь нагревательного элемента. Как следствие - дорогостоящий ремонт.

Ранее мы писали, какую температуру выставить на бойлере, чтобы сэкономить деньги.

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