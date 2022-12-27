На носу Новый год и Рождество, а значит пришло время наряжать елку. Особенно хочется кусочек чуда во время войны и не стоит себе в этом отказывать, а чудесные и необычные елочные игрушки помогут создать нужное настроение.
Нет, бежать в магазин между тревогами и отключениями света, чтобы оставить там астрономическую сумму, не надо. Вам лишь понадобится немного свободного времени и веры в чудеса, чтобы сделать новогодние игрушки своими руками из подручных материалов.
- Игрушки на елку из шишек – красивые и легкие варианты
- Елочные шары из ниток
- Новогодние игрушки своими руками из лампочек
- Новогодние игрушки из ваты – три простые идеи
- Ангел из бумаги на елку
Игрушки на елку из шишек – красивые и легкие варианты
Шишки очень органичный вариант для украшения елки на Новый год 2023. Да и прилагать особых усилий, чтобы превратить их в эффектное украшение не придется.
Что понадобиться, чтобы сделать игрушки на елку из шишек
- сосновые шишки;
- золотиста, серебристая или белая краска в баллончиках;
- клей или клеевой пистолет;
- бусины, ленты, стразы и понравившиеся украшения.
Как сделать новогоднюю игрушку из шишки
- Самое простое, что можно сделать – покрасить шишку краской. Причем необязательно всю шишку закрашивать. С помощью клея к шишке необходимо прикрепить петлю из ленты, за которую шишку можно будет подвесить на елку.
- Шишку можно украсить бусинами с помощью клея.
- Из ленты выбранного цвета можно сделать бант. С помощью клея его можно прикрепить к шишке, украсить стразами или бусинами.
Елочные шары из ниток
Прекрасная и безопасная замена пластиковым и дорогим стеклянным шарам – шары из ниток. Такой вариант елочных украшений понравится детям, ведь это весело и ярко.
Что понадобится
- надувные шарики;
- блестящие нитки (нитки с люрексом);
- клей ПВА;
- аэрозольные краски;
- бусины и стразы.
Как сделать елочные шары из ниток
- Сначала необходимо надуть шарики до нужного размера.
- Понравившиеся нитки необходимо щедро обмакнуть в клей ПВА и обмотать шарики. Плотность елочного украшения зависит от ваших предпочтений. Можно сделать несколько слоев ниток.
- Дать игрушке полностью высохнуть, после чего воздушный шар необходимо проколоть.
- Полученную заготовку дальше необходимо украсить на ваш вкус – бусинами, стразами, бантами из ленты ли просто покрасить в нужный цвет.
- С помощью клея к елочному шару необходимо прикрепить петлю из ленты, чтобы было удобно вешать его на новогоднее дерево.
Новогодние игрушки своими руками из лампочек
Еще один веселый и не заурядный способ украсить елку, а результат зависит лишь от вашего воображения.
Что понадобится:
- перегоревшие или просто не нужные лампочки понравившегося размера. Можно взять лампочки разных размеров;
- блестки, краска баллончиках, стразы и любые другие украшения, которые понравятся;
- клей или клеевой пистолет;
- ленты, чтобы сделать петлю.
Три способа превратить лампочку в елочную игрушку
Первый способ. Тщательно обмазать лампочку клеем, после чего щедро обсыпать сухим глиттером или блестками.
Второй способ. Покрасить лампочку краской и дать ей высохнуть. После этого елочную игрушку можно украшать стразами или другими украшениями.
Третий способ. С помощью клеевого пистолета обклеить лампочку стразами или бусинами.
Новогодние игрушки из ваты – три простые идеи
Для создания елочных украшений подойдет нестерильная вата.
Три ТОП-идеи новогодних игрушек из ваты
Первая идея – снеговик из ваты. Вам необходимо скрутить разные по размеру шарика ваты и с помощью клея соедините их между собой. Глаза и нос из бусин также можно приклеить. Дальше снеговика можно украсить н ваше усмотрение. К примеру, вырезать шляпу из фетра или приклеить сладкую трость.
Вторая идея – елка из ваты. Елочку можно сделать как с основой, так и без, но на основе игрушка будет крепче. В качестве основы можно использовать палочки от мороженного или палочки для суши. Длина палочки определит размер елочки. Основу необходимо смазать клеем и сформировать вокруг вату так, чтобы получилась елка. Украсить полученную игрушку можно блестками, бусинами, да и всем, чем душа пожелает.
Третья идея – "снег" из ваты. Это самое простое украшение елки. Вам всего лишь нужно развесить вату по новогоднему дереву так, чтобы она напоминала снег.
Ангел из бумаги на елку
Новогодние игрушки из бумаги очень простые и не требуют много времени.
Что понадобится:
- светлая однотонная или цветная бумага;
- линейка;
- бусины;
- карандаш;
- клей;
- лента для петли;
- игла и нитки.
Как сделать ангела из бумаги
- Из светлой бумаги необходимо вырезать квадрат со стороной 15 сантиметров и прямоугольник 15 сантиметров на 8.
- Дальше необходимо квадрат и прямоугольник сложить в гармошку.
- Обе гармошки необходимо сложить пополам и сшейте их по середине.
- С помощью клея нужно соединить две нижние половинки большой гармошки, а также приклейте нижние части маленькой гармошки к большой.
- Теперь ангела можно украсить на ваше усмотрение и прикрепите петлю для елки.
Стоит отметить, что если вам не хочется заморачиваться, но оригинально украсить елку все же желание есть, то можно использовать конфеты и печенье. Развесьте сладости по елке и готово.
Ранее УНИАН писал о том, как нарядить елку на Новый год 2023, чтобы привлечь удачу и деньги.