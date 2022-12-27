УНИАН разбирался, как сделать новогодние игрушки своими руками, а также простые идеи для новогодней елки.

На носу Новый год и Рождество, а значит пришло время наряжать елку. Особенно хочется кусочек чуда во время войны и не стоит себе в этом отказывать, а чудесные и необычные елочные игрушки помогут создать нужное настроение.

Нет, бежать в магазин между тревогами и отключениями света, чтобы оставить там астрономическую сумму, не надо. Вам лишь понадобится немного свободного времени и веры в чудеса, чтобы сделать новогодние игрушки своими руками из подручных материалов.

Игрушки на елку из шишек – красивые и легкие варианты

Шишки очень органичный вариант для украшения елки на Новый год 2023. Да и прилагать особых усилий, чтобы превратить их в эффектное украшение не придется.

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Что понадобиться, чтобы сделать игрушки на елку из шишек

сосновые шишки;

золотиста, серебристая или белая краска в баллончиках;

клей или клеевой пистолет;

бусины, ленты, стразы и понравившиеся украшения.

Как сделать новогоднюю игрушку из шишки

Самое простое, что можно сделать – покрасить шишку краской. Причем необязательно всю шишку закрашивать. С помощью клея к шишке необходимо прикрепить петлю из ленты, за которую шишку можно будет подвесить на елку. Шишку можно украсить бусинами с помощью клея. Из ленты выбранного цвета можно сделать бант. С помощью клея его можно прикрепить к шишке, украсить стразами или бусинами.

Елочные шары из ниток

Прекрасная и безопасная замена пластиковым и дорогим стеклянным шарам – шары из ниток. Такой вариант елочных украшений понравится детям, ведь это весело и ярко.

Что понадобится

надувные шарики;

блестящие нитки (нитки с люрексом);

клей ПВА;

аэрозольные краски;

бусины и стразы.

Как сделать елочные шары из ниток

Сначала необходимо надуть шарики до нужного размера. Понравившиеся нитки необходимо щедро обмакнуть в клей ПВА и обмотать шарики. Плотность елочного украшения зависит от ваших предпочтений. Можно сделать несколько слоев ниток. Дать игрушке полностью высохнуть, после чего воздушный шар необходимо проколоть. Полученную заготовку дальше необходимо украсить на ваш вкус – бусинами, стразами, бантами из ленты ли просто покрасить в нужный цвет. С помощью клея к елочному шару необходимо прикрепить петлю из ленты, чтобы было удобно вешать его на новогоднее дерево.

Новогодние игрушки своими руками из лампочек

Еще один веселый и не заурядный способ украсить елку, а результат зависит лишь от вашего воображения.

Что понадобится:

перегоревшие или просто не нужные лампочки понравившегося размера. Можно взять лампочки разных размеров;

блестки, краска баллончиках, стразы и любые другие украшения, которые понравятся;

клей или клеевой пистолет;

ленты, чтобы сделать петлю.

Три способа превратить лампочку в елочную игрушку

Первый способ. Тщательно обмазать лампочку клеем, после чего щедро обсыпать сухим глиттером или блестками.

Второй способ. Покрасить лампочку краской и дать ей высохнуть. После этого елочную игрушку можно украшать стразами или другими украшениями.

Третий способ. С помощью клеевого пистолета обклеить лампочку стразами или бусинами.

Новогодние игрушки из ваты – три простые идеи

Для создания елочных украшений подойдет нестерильная вата.

Три ТОП-идеи новогодних игрушек из ваты

Первая идея – снеговик из ваты. Вам необходимо скрутить разные по размеру шарика ваты и с помощью клея соедините их между собой. Глаза и нос из бусин также можно приклеить. Дальше снеговика можно украсить н ваше усмотрение. К примеру, вырезать шляпу из фетра или приклеить сладкую трость.

Вторая идея – елка из ваты. Елочку можно сделать как с основой, так и без, но на основе игрушка будет крепче. В качестве основы можно использовать палочки от мороженного или палочки для суши. Длина палочки определит размер елочки. Основу необходимо смазать клеем и сформировать вокруг вату так, чтобы получилась елка. Украсить полученную игрушку можно блестками, бусинами, да и всем, чем душа пожелает.

Третья идея – "снег" из ваты. Это самое простое украшение елки. Вам всего лишь нужно развесить вату по новогоднему дереву так, чтобы она напоминала снег.

Ангел из бумаги на елку

Новогодние игрушки из бумаги очень простые и не требуют много времени.

Что понадобится:

светлая однотонная или цветная бумага;

линейка;

бусины;

карандаш;

клей;

лента для петли;

игла и нитки.

Как сделать ангела из бумаги

Из светлой бумаги необходимо вырезать квадрат со стороной 15 сантиметров и прямоугольник 15 сантиметров на 8. Дальше необходимо квадрат и прямоугольник сложить в гармошку. Обе гармошки необходимо сложить пополам и сшейте их по середине. С помощью клея нужно соединить две нижние половинки большой гармошки, а также приклейте нижние части маленькой гармошки к большой. Теперь ангела можно украсить на ваше усмотрение и прикрепите петлю для елки.

Стоит отметить, что если вам не хочется заморачиваться, но оригинально украсить елку все же желание есть, то можно использовать конфеты и печенье. Развесьте сладости по елке и готово.

Ранее УНИАН писал о том, как нарядить елку на Новый год 2023, чтобы привлечь удачу и деньги.

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