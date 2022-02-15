Оказывается, для мужчин на первом месте далеко не красивая внешность женщины или ее утонченная фигура.

Хотя день Святого Валентина уже прошел, все равно ответ на вопрос о том, что же больше всего нравится мужчинам в женщинах, всегда остается актуальным.

На эту тему рассуждает множество экспертов в журналах и исследованиях. А еще этот вопрос бывает актуальным в мужской компании. А вот для многих женщин, ответ на этот вопрос так и остается загадкой.

Между тем пользователи reddit решили обсудить, что же, по их мнению, мужчины больше всего любят в женщинах. Удивительно, но на первое место мужчины отнесли не красивые глаза или утонченную фигуру. Один из пользователей написал, что это объятия. Его поддержали множество других авторов. "Ощущение того, что ты в ее объятиях, ты чувствуешь себя в безопасности, как будто мир остановился, ты чувствуешь себя как дома, и это райское чувство", - поделился один из пользователей.

Еще многие отметили способность женщины вносить уют в дом. "В прошлом я часто говорил, что моя мама может превратить лачугу в убежище. Неважно, если денег было мало. Она нашла способы сделать старый ветхий дом пригодным для жизни. Есть филиппинская пословица, которая гласит: "Женщина — свет дома"", - написал один из пользователей.

"ЛЮБОВЬ! Она - дом, как бы банально это ни звучало... Человеческий мозг запрограммирован на объединение с людьми, поэтому это сильное чувство - иметь кого-то в своей жизни, на которого вы можете опереться, и чтобы он опирался на вас. Такое ощущение, что вдруг все, что имеет значение в мире, становится очень простым и ясным", - написал еще один пользователь.

На такие комментарии отреагировали и сами девушки. "Я женщина и ценю это, потому что всегда старалась сделать из дома дом, так что спасибо, что заметили", - написала одна из пользовательниц. А вторая добавила, что теперь понимает почему поведение ее парня меняется, когда он входит в дом и их взгляды встречаются - наконец-то он "дома".

Кроме того, другие отметили мягкость. "Женщины могут быть нежными, и это так уникально и красиво. Заставляет мужчину почувствовать себя супергероем", - отметил один из пользователей.

На что дргой пользователь отметил, что это его жена. "Она будет бороться с вещами, которые так легки для меня, а затем просто посмотрит на меня с восхищением после того, как я это сделаю, обнимет меня и скажет, что любит меня".

Также мужчины отметили умиротворение, которое способна принести женщина. "Мир, который они могут принести вам эмоционально и физически", - отметил пользователь.

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