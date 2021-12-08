Почему нельзя оставлять в сети зарядное устройство и какие опасности для всего дома это влечет за собой – читайте на УНИАН.

Наша жизнь немыслима без гаджетов, а те в свою очередь не функционируют без периодической подзарядки. И если наши мамы переживали, как бы им не забыть дома кошелек – то сейчас (когда банковские карты привязаны к телефонам и даже фитнес-браслетам) мы больше беспокоимся, как бы не забыть дома зарядное устройство.

Но что делать с зарядкой, когда процесс "дозаправки" электроэнергией завершен? Можно ли оставлять зарядный блок в розетке или нужно каждый раз выдергивать его прочь, рискуя расшатать саму розетку? Можно ли оставлять зарядку в розетке без телефона, пишет Shokru.

Нужно ли отключать зарядное устройство из розетки

Однозначно да. Эксперты однозначны во мнении, что оставлять в сети зарядное устройство – это грубейшее нарушение правил техники вашей же безопасности.

Что будет, если оставить зарядку от телефона в розетке

Читайте такжеДешевле не будет: стало известно, когда в Украине пересмотрят тарифы на электричествоСамая большая опасность – короткое замыкание и, как следствие, пожар в квартире или даже в доме в целом. Хватит и небольшого скачка в напряжении (а ситуация с электроснабжением в нашей стране не самая радужная), чтоб спровоцировать беду.

Причиной пожара может стать и неисправность самого зарядного устройства. Причем определить такую неисправность просто на глаз – практически невозможно. А ведь мы к тому же не всегда тратимся на дорогие и высококачественные зарядки, зачастую спасаясь китайскими аналогами.

Опасно ли оставлять зарядку в розетке

Как мы уже отметили – да. Особенно во время грозы или при штормовом ветре. В этом случае вообще рекомендуется обесточить всё жилище (отключить от питания все без исключения электроприборы, включая и телефоны, и ноутбук).

Особенно опасна такая ситуация для дома, где имеются деревянные элементы декора, тем более – поблизости от розетки (например, стены обшиты панелями из дерева или древесных материалов).

Почему нельзя оставлять в сети зарядное устройство - вопрос экономии

Еще одна немаловажная причина – дополнительные расходы: зарядка в розетке продолжает работать и зазря переводит электроэнергию, за которую придется заплатить дополнительно. И чем больше в доме зарядок, тем дороже обходится подобная вредная привычка семейному бюджету.

Как понять, что зарядное устройство портится

Если устройство нагревается, когда оно не находится в процессе зарядки гаджета – это верный признак неисправности. Если немного нагревается во время подзарядки девайсов, то это еще нормально.

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Автор: Диана Беловодская