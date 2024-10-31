Многие хозяйки квасят капусту, но идеального вкуса получается добиться не у всех.

Осеннее похолодание всегда сопровождается активным сбором оставшихся на грядке культур - в том числе, кочанов капусты. О том, что квашеная капуста - невероятно полезный продукт, говорят все диетологи, а умные хозяйки годами делают закуску своими руками. О том, сколько соли на квашеную капусту нужно положить для шикарного вкуса - далее в материале.

Хрустящая квашеная капуста - главный секрет приготовления

Несмотря на то что почти каждая женщина в Украине знает и умеет заготавливать это популярное угощение, единицы понимают, как засолить капусту, чтобы она была хрустящей. Конечно, все дело в соли, но не только в ее количестве, а и в происхождении.

Опытные кулинары выяснили, что обыкновенная каменная соль далеко не всегда дает нужный результат - она является природным консервантом и не гарантирует хрустящей текстуры засоленного овоща. Йодированную вообще использовать нельзя - она, наоборот, ухудшает вкус капусты и размягчает ее. Идеальный вариант - морская соль. В ее составе более 40 микро- и макроэлементов и в 28 раз меньше вредного нерастворимого осадка. Благодаря этому квашеная капуста точно получится хрустящей, будет дольше храниться и вряд ли преждевременно прокиснет.

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Кроме того, йод в морской соли природного происхождения в отличие от искусственно йодированного варианта. Именно поэтому банки с капустой, да и любая другая консервация, не будут взрываться, а вкус продуктов никак не изменится в худшую сторону, более того - можете быть уверены, что просаливание окажется равномерным.

Вкуснейшая квашеная капуста - сколько соли и сахара класть

Существует незыблемое правило, выверенное методом проб и ошибок разных хозяек. Экспериментируя годами, они точно выяснили, сколько соли на 1 кг капусты при засолке хватит для того чтобы в итоге овощ получится идеальным - 1 столовая ложка на каждый килограмм продукта. Сахара лучше сыпать чуть меньше - около 0.5 ч.л на каждый килограмм, чтобы закуска не получилась слишком сладкой.

Запомните, что если вы засаливаете капусту в пластиковом ведре, кастрюле, или не знаете, сколько нужно соли на трёхлитровую банку квашеной капусты, то ориентируйтесь не на емкость, а на количество нашинкованного продукта. Желательно его, конечно, взвесить, но опытные хозяйки определяют "на глаз". В этом деле главное - не переборщить, иначе даже рекомендованная морская соль испортит консервацию.

Квашеная капуста - рецепт

Это самый простой вариант, как приготовить квашеную капусту - нужны только главный овощ и соль. Вам нужно взять кочан, нашинковать в мелкую соломку, размять руками, чтобы капуста пустила сок. Переместить в миску, посыпать солью, перемешать и утрамбовать в банку. Если делаете засолку в ведре, то в нем же все эти манипуляции и выполняйте, никуда овощ не перемещая.

Далее нужно прикрыть заготовку крышкой, но так, чтобы поступал воздух, то есть, плотно не закрывать. Оставить на 2-3 дня, пока овощ не начнет бродить. Взять длинную спицу или нож и сделать несколько проколов в капусте до самого дна, выпуская лишний газ. Дальше капуста будет кваситься сама, вам останется ее только пробовать. Как только вкус окажется таким как нужно - можно закрывать тару и убирать в холодильник.

Учитывайте, что данный рецепт считается базовым - вы можете добавлять тертую морковь или яблоки, свеклу или клюкву, любые другие добавки по вкусу, но только после того как капуста уже пустила сок и была посыпана солью.

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