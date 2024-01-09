Рассказываем, когда можно убирать елку после Нового года - что об этом говорят приметы, церковь и феншуй.

Главный символ Нового года - живую елку или сосну - рано или поздно приходится разбирать и выносить из дома. У многих возникает вопрос - когда нужно убирать елку? Некоторые оставляют ее до середины января, другие выносят аж в феврале, случается (и это не шутка), что разбирают зеленую красавицу в аккурат к 8 марта. Как поступить правильно? Давайте разберемся, что об этом говорят приметы, феншуй, церковь и врачи.

Когда нужно убирать елку после Нового года

Если верить приметам, то "раздевать" елку и спешить выносить ее из дома после новогодних праздников не нужно. Существует поверье, по которому дерево не стоит убирать раньше 14 января - считается, что именно до этого момента ель притягивает в дом положительную энергетику. Вот когда уже встретили и Новый, и Старый Новый год - тогда уже можно попрощаться с ней со спокойной душой.

Есть и другое мнение, когда убирать елку - православие говорит, что сделать это нужно до праздника Крещения, который по старому стилю отмечают 19 января, а по новому - 6 января. Крещение - один из самых больших православных праздников, поэтому его традиции чтят гораздо строже и стараются к этому времени вынести из дома все новогодние атрибуты и сделать уборку. Вынос елки знаменует также и окончание периода святок.

Видео дня

У системы феншуй на вопрос, когда нужно убирать новогоднюю елку свой ответ: ель должна оставаться в доме до наступления китайского Нового года (его отмечают в феврале). Но тут есть небольшая проблема: живое дерево в большинстве случае до этого времени просто не простоит в доме и начнет осыпаться. Поэтому тот же феншуй советует убрать ель, на ее место поставить любое комнатное растение, а сверху к потолку прикрепить украшение красного или золотого цвета - это будет притягивать в дом финансы и благополучие.

Правильным будет также ориентироваться на состояние дерева: если кончики веточек стали коричневого цвета, а иголки беспощадно осыпаются - значит, пора убирать. Но(!) если в доме есть аллергики или маленькие дети, то дерево лучше сразу вынести после праздников, советуют врачи, чтобы оно не собирало пыль.

Как правильно разбирать елку

Здесь опять-таки есть свои приметы. Чтобы привлечь в дом денежный достаток, нужно сделать так:

сначала убрать гирлянды, мишуру и шары, а в самом конце - верхушку, так как именно она отвечает за привлечение благ;

выносить елку нужно только днем и желательно, чтобы вас увидели соседи;

выбрасывать елку на мусор нельзя - можно выкинуть счастье на год.

Кстати, если во время "раздевания" елки случайно разбилось елочное украшение, нужно тут же загадать желание - сбудется.

Куда выбрасывать елку

Выбрасывать елку на мусор, как уже говорили, нельзя, и не только потому что плохая примета, но еще и неэкологично. Правильнее - рубить или сжигать дерево. Во многих крупных городах сейчас работают пункты приема елок и сосен, где деревьям дают вторую жизнь: делают из хвои щепки или мульчу. Например, в Киеве аж 44 таких пункта. Если такого пункта нет - несите коммунальщикам, они помогут безопасно утилизировать дерево.

Ранее мы рассказывали, что делать с елкой после Нового года - где она может пригодиться.

Вас также могут заинтересовать новости: