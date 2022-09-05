Как правильно выкопать и хранить картофель, а также какие даты выбрать, чтобы не потерять весь урожай - узнайте в материале УНИАН.

Все огородники начинают копать картошку в разное время - это зависит от сорта культуры, погоды, графика внесения подкормок и тд. Зачастую, собирают урожай картофеля в начале сентября - это время традиционно считается наиболее удачным. УНИАН расскажет, когда копать картошку в Украине и как это правильно делать.

Ранее мы говорили о том, как хранить картошку в погребе или квартире.

Когда лучше всего копать картошку - важные нюансы

Опытные садоводы и огородники знают, что слишком ранний или поздний сбор урожая может привести к его полной потере. Дело в том, что картошку, которую выкопали рано, нужно употребить в ближайшее время, иначе она испортится. С тонкой кожурой, она подвержена любым повреждениям, поэтому, находясь в погребе, будет гнить и покрываться плесенью, заражая другие запасы.

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Кроме того, чем больше вы затягиваете со сбором урожая, тем выше шансы переохлаждения и отсыревания ботвы. В таких условиях найти кусты с картошкой быстро не получится - придется действовать интуитивно. Главное правило - убирать картофель и закладывать его на хранение нужно в сухую погоду, иначе запасы сгниют.

Когда нужно собирать урожай картофеля - народные традиции

Август-сентябрь считается наиболее удачным временем для сбора урожая картофеля. К этому моменту клубни уже возьмут все необходимые им вещества и будут готовы покинуть плодородную почву. Для того, чтобы понять, когда можно копать картошку на зиму, достаньте лопатой несколько клубней и посмотрите на их состояние. Вы должны увидеть следующее:

кожица картофеля плотная и не отстает от корнеплода;

сама картошка легко отделяется от ботвы;

ботва сохнет и желтеет.

Если все три признака присутствуют, то вы можете смело выкапывать картофель. Пока что думать о том, когда копать картошку если ботва зеленая, не стоит - урожай с этих посадок можно будет собрать во второй половине сентября.

Как глубоко копать картошку - советы и рекомендации

Подготовка к сбору урожая - не менее важный процесс, чем само выкапывание картофеля. За неделю до часа Х нужно скосить и сжечь ботву, а в назначенный день вооружиться вилами (лопату использовать не стоит, иначе попрощаетесь со спиной):

воткнуть вилы в землю на расстоянии примерно 15-20 сантиметров от основания куста;

аккуратно перевернуть ими землю;

пошевелить почву с краев ямки;

разделить картофель на целые и поврежденные корнеплоды.

Выкопанный картофель перед тем, как убирать на хранение, нужно обсушить в тени и перебрать, чтобы удалить поврежденные клубни. Затем сложить отобранные корнеплоды в ящики или мешки и оставить в прохладном месте на неделю - за это время зараженные экземпляры себя проявят, а мы сможете избавиться от них.

Когда копать картошку по лунному календарю в сентябре

Астрологи и нумерологи утверждают, что лучше всего копать картошку 1-5, 7-12, 15-21, 23-26 и 29-30 сентября. Если вы будете учитывать эту информацию и вышеперечисленные правила, то точно сможете собрать богатый и качественный урожай на зиму.

Ранее мы составляли подробный лунный посевной календарь на сентябрь 2022 по дням, чтобы вы знали, что можно и нельзя делать в этом месяце.

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