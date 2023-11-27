Многие ошибочно заливают в утюг воду из-под крана, даже не задумываясь о том, не навредит ли это технике.

Большинство современных утюгов имеют функцию отпаривания. Однако мало кто знает, что можно заливать в утюг, а что нет. Как результат - техника служит меньше заявленного производителем срока. Мы расскажем, какую воду нельзя заливать в утюг, чтобы не пришлось покупать новый.

Для начала давайте разберемся, как утюг вырабатывает пар. Вы заливаете воду в специальное отверстие, она затекает в резервуар, расположенный за подошвой, а далее - греется под воздействием трубчатого электронагревателя и превращается в пар.

Какую воду нельзя заливать в утюг

Пожалуй, самый доступный вариант - это вода из-под крана. Многие даже не задаются вопросом, можно ли залить обычную воду в утюг, а зря. Согласитесь, качество воды в городах оставляет желать лучшего. Если вам хоть раз приходилось бороться с накипью на чайнике, представьте, что происходит внутри утюга. Так что, если вы еще не знаете, можно ли в утюг заливать воду из-под крана, запомните раз и навсегда - нет. Ваша техника и одежда скажут вам "спасибо".

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Далее разберемся, можно ли заливать в утюг кипяченую воду. Эта жидкость - худший враг для вашего утюга, ведь она образует осадок. Через некоторое время отверстия на подошве утюга будут забиты, что приведет к его поломке.

Также крайне не рекомендуется заливать в утюг воду из кулера и неразбавленный дистиллят.

Что можно заливать в утюг

Первый вариант, который приходит на ум, - специальная вода для утюгов, которая продается в отделах бытовой химии. Цена на средство стартует от 35 гривень.

Еще один вариант - деминерализованная вода. Она получается путем деионизации воды. Но чтобы ваш утюг прослужил долго, деминерализованную воду необходимо развести с водопроводной в пропорции 1:1.

Разбавлять придется и дистиллированную воду. Она кипит при высоких температурах и плохо испаряется. Это чревато порчей прибора. Поэтому дистиллят нужно разбавить с водопроводной водой в отношении 1:2.

Теперь поговорим о том, можно ли заливать в утюг фильтрованную воду. Специалисты уверяют, что это наиболее подходящий вариант для утюгов. Такая вода очищена от солей, а значит не навредит прибору.

Что можно добавить в воду для утюга - сделайте жидкость сами

Воду для утюга можно сделать самостоятельно:

в стеклянную емкость влейте 80 мл спирта или водки,

добавьте 600 мл дистиллированной воды,

несколько капель любимого эфирного масла.

Все перемешайте и уберите в темное место на неделю, после чего можете использовать.

Как залить воду в утюг правильно - возьмите на заметку

Сколько воды наливать в утюг иногда не знают даже опытные хозяйки. Ориентироваться можно на мерный стаканчик. Если его нет под рукой, ограничьтесь "порциями" примерно по 50-100 мл.

Не менее важный аспект заключается в том, какую воду заливать в утюг –холодную или горячую. Запомните навсегда: вливать в утюг можно только холодную воду. Поверьте, горячая вода никак не ускорит глажку, а вот утюг испортится.

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