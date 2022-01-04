Украинцы уже отметили Новый год, а впереди их ждет Рождество Христово. Это значит, что череда праздничных застолий продолжается, к тому же, 6 января заканчивается Рождественский пост - верующим можно будет пить алкоголь. УНИАН расскажет, от каких напитков наступает сильное похмелье и можно ли водить машину после вечеринки.
Ранее мы говорили о том, как бороться с похмельем.
- Какой алкоголь вызывает сильное похмелье - перечень
- Можно ли утром за руль, если вечером пил - советы
- Что такое похмелье и как от него избавиться
Какой алкоголь вызывает сильное похмелье - перечень
По данным ученых, на ваше состояние после застолья влияет не только количество выпитого, но и цвет напитка. Оказалось, что чем темнее оттенок, тем хуже вы будете чувствовать себя утром.
Примерный анти-рейтинг коварного спиртного выглядит так:
- виски;
- темный ром;
- красное вино;
- бренди;
- джин;
- белое вино;
- водка.
Ситуация усугубляется, если вы пили сладкие напитки. От них на утро похмелье гораздо сильнее, чем от горького спиртного. Пиво, кстати, еще более неоднозначный продукт, чем любой другой алкоголь.
Все дело в том, что по крепости пиво слабее множества напитков, то есть, выпить его можно больше. В итоге "дрожжевой коктейль" приводит к обезвоживанию, организм начинает брать воду из тканей, в том числе из мозга.
В предыдущей статье мы рассказывали о том, что будет, если каждый день пить пиво.
Можно ли утром за руль, если вечером пил - советы
Согласно законодательству Украины, допустимое количество алкоголя в крови - 0.2 промилле. По большому счету, этот показатель равен нулю и не дает права "немножко выпить" перед вождением.
Все алкогольные напитки по-разному выветриваются из организма:
Таким образом получается, что пока спиртное полностью не покинет ваше тело и разум, садиться за руль строго запрещено.
Что такое похмелье и как от него избавиться
Похмелье - это естественный процесс интоксикации организма после употребления алкоголя. Чаще всего проявляется в виде нарушений сна, изменений биоритмов и гормональных сбоев. Могут присутствовать и другие симптомы:
- диарея;
- сильная усталость;
- головная боль;
- тошнота;
- дрожь;
- повышенное артериальное давление;
- учащенное сердцебиение;
- сильная потливость;
- чувствительность к звукам и свету;
- головокружение.
Врачи рекомендуют "вышибать клин клином" и бороться с похмельем, выпивая одну или две порции того же напитка, который вы пили на празднике. Так у вас получится обеспечить организм нужной дозой и восстановиться. Однако, между таким лечением и алкоголизмом грань очень тонка, поэтому есть более щадящие методы.
Например, необходимо употреблять как можно больше жидкости, чтобы избежать обезвоживания. Ввести в рацион углеводы, чтобы снять головную боль, пить кофе или чай. Если совсем плохо, можно выпить таблетку аспирина - от парацетамола лучше отказаться, чтобы лишний раз не нагружать печень. Не лишними будут и витамины, например, группы В или цинк - ученые говорят, что люди, принимавшие эти вещества до застолья, реже остальных страдали похмельем.