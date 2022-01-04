Сколько времени должно пройти после употребления алкоголя, чтобы сесть за руль - читайте на УНИАН.

Украинцы уже отметили Новый год, а впереди их ждет Рождество Христово. Это значит, что череда праздничных застолий продолжается, к тому же, 6 января заканчивается Рождественский пост - верующим можно будет пить алкоголь. УНИАН расскажет, от каких напитков наступает сильное похмелье и можно ли водить машину после вечеринки.

Ранее мы говорили о том, как бороться с похмельем.

Какой алкоголь вызывает сильное похмелье - перечень

По данным ученых, на ваше состояние после застолья влияет не только количество выпитого, но и цвет напитка. Оказалось, что чем темнее оттенок, тем хуже вы будете чувствовать себя утром.

Примерный анти-рейтинг коварного спиртного выглядит так:

виски;

темный ром;

красное вино;

бренди;

джин;

белое вино;

водка.

Ситуация усугубляется, если вы пили сладкие напитки. От них на утро похмелье гораздо сильнее, чем от горького спиртного. Пиво, кстати, еще более неоднозначный продукт, чем любой другой алкоголь.

Все дело в том, что по крепости пиво слабее множества напитков, то есть, выпить его можно больше. В итоге "дрожжевой коктейль" приводит к обезвоживанию, организм начинает брать воду из тканей, в том числе из мозга.

В предыдущей статье мы рассказывали о том, что будет, если каждый день пить пиво.

Можно ли утром за руль, если вечером пил - советы

Согласно законодательству Украины, допустимое количество алкоголя в крови - 0.2 промилле. По большому счету, этот показатель равен нулю и не дает права "немножко выпить" перед вождением.

Все алкогольные напитки по-разному выветриваются из организма:

Таким образом получается, что пока спиртное полностью не покинет ваше тело и разум, садиться за руль строго запрещено.

Что такое похмелье и как от него избавиться

Похмелье - это естественный процесс интоксикации организма после употребления алкоголя. Чаще всего проявляется в виде нарушений сна, изменений биоритмов и гормональных сбоев. Могут присутствовать и другие симптомы:

диарея;

сильная усталость;

головная боль;

тошнота;

дрожь;

повышенное артериальное давление;

учащенное сердцебиение;

сильная потливость;

чувствительность к звукам и свету;

головокружение.

Врачи рекомендуют "вышибать клин клином" и бороться с похмельем, выпивая одну или две порции того же напитка, который вы пили на празднике. Так у вас получится обеспечить организм нужной дозой и восстановиться. Однако, между таким лечением и алкоголизмом грань очень тонка, поэтому есть более щадящие методы.

Например, необходимо употреблять как можно больше жидкости, чтобы избежать обезвоживания. Ввести в рацион углеводы, чтобы снять головную боль, пить кофе или чай. Если совсем плохо, можно выпить таблетку аспирина - от парацетамола лучше отказаться, чтобы лишний раз не нагружать печень. Не лишними будут и витамины, например, группы В или цинк - ученые говорят, что люди, принимавшие эти вещества до застолья, реже остальных страдали похмельем.

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