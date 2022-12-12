Дети воспринимают любые слова родителей очень близко: будь то похвала или недовольство. Важно правильно подобрать слова и знать, какие слова нельзя говорить детям, чтобы не ранить их.

Каждый родитель мечтает, чтобы его ребенок вырос здоровым не только физически, но ментально. Для этого в доме должна поддерживаться атмосфера тепла, любви и благополучия. Добиться доверительных отношений с ребенком помогут правильные слова. Давайте вместе разбираться, что нужно говорить детям каждый день, и какие слова нельзя говорить детям.

5 фраз, которые нужно говорить ребенку

Фразы, которые надо говорить детям, на самом деле элементарные. Однако многие из взрослых, к сожалению, из-за усталости после работы, постоянной занятости и прочего просто забывают сказать своему малышу. Выделите время, поговорите с ребенком о том, как прошел его день, похвалите за успехи и поблагодарите за помощь. Это несомненно поможет маленькому человечку чувствовать себя уверенным и любимым.

Я тебя люблю - для многих взрослых эта фраза уже ничего не значит из-за своей избитости и затасканности, но только не для ребенка. Не стесняйтесь говорить ему о своих чувствах.

Ты сможешь - это то, что нужно всегда говорить детям чуть ли не каждый день. Ведь каждый день дети делают что-то новое для себя и им необходима ваша поддержка.

Я тебе доверяю, я в тебя верю - эта фраза добавит силы и уверенности в себе не только детям, но и взрослым.

Спасибо за помощь - после проделанной работы ребенку важно почувствовать, что его старания заметили. Похвалите его за усилия и поблагодарите, пусть даже это будет пустяковое дело.

Я тобой горжусь - эта фраза вселяет в ребенка уверенность в собственных силах и формирует чувство самоуважения.

Какие слова нельзя говорить детям

"Посмотри, как хорошо себя ведет тот ребенок, а ты - нет". Не обесценивайте действия вашего ребенка и не сравнивайте его с другими детьми. Ваш ребенок уникален, он не должен быть, как все.

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"А вот я в твоем возрасте". Еще одна фраза, которая заставляет ребенка чувствовать себя ущербных, по сравнению с окружающими.

"У тебя не получится, давай я сделаю это сам". Эта фраза вселяет в ребенка неверенность. Вместо этого предложите малышу свою помощь.

Помните, если ребенок встревожен, обиделся или раздосадован своей неудачей, не ругайте его. Наоборот, ребенка в такой ситуации лучше похвалить и обратить внимание на его успехи.

Какие ласковые слова можно сказать ребенку

Не стейсняйтесь в разговоре с ребенком использовать уменьшительно-ласкательные формы слов. Да, вы большой, серьезный и взрослый человек, но ребенок - маленький и беззащитный. Ему важно чувствовать вашу мягкость.

Пусть ваши дети слышат в свой адрес такие эпитеты: сладенький, любимый, золотой, бриллиантовый, дорогой, солнечный, ненаглядный, ты мое солнышко, мой маленький, моя хорошая девочка и т.д.

Разговария с ребенком, также важно говорить спокойным и добрым тоном. Ребенок различит злобную и раздраженную интонацию родителя, которую не скроешь ни за какими ласковыми словами.

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