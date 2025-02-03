Из какой части говядины варить суп и холодец: что купить для жарки и тушения

Далеко не каждая часть тушки универсальна.

Для того чтобы любое блюдо, приготовленное из говядины, было вкусным, нужно уметь правильно выбирать мясо. Любая хозяйка должна знать, какая часть тушки для чего подходит и сколько в каждой калорий, если есть необходимость следить за фигурой. Какая часть говядины самая мягкая и для чего подходит - далее в материале.

Какая часть говядины самая мягкая для варки

Если вы не знаете, какая часть говядины лучше для борща, то это однозначно челышко - идеальная часть для жирных супов, как раз таких как рассольник и борщ. Для бульонов и супов полегче подойдет шея, кострец с косточкой, грудинка без грудной кости и ребер. Также можете рассмотреть для себя пашину - она замечательно "ведет себя" при варке и тушении, поэтому суп с такой частью говядины точно будет вкусным. Даже из спинных ребер можно сварить вкусный суп, но мяса там, конечно, не будет.

Также важно понимать, какая часть говядины лучше для супа, если это бульон. Хозяйки, которые планируют готовить его прозрачным, должны покупать нижнюю часть бедра, а вот более густой и жирный бульон получится из голяшки. Кстати, если какая часть говядины для холодца и подходит идеально, то это та же голень, поэтому если хотите, чтобы бульон застыл равномерно и получился сытным, берите ее.

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Какая часть говядины идет на стейк

Стейк из говядины - непростое блюдо, которое не только нужно уметь правильно готовить, но и знать, какое мясо выбрать. Не у всех кулинаров получается вкусный стейк из говядины - какая часть бы ни была куплена, если она не "та самая", ничего не выйдет.

Так запомните, что стейки премиального качества делаются только из спинной части. Чем дальше от копыт - тем мягче мясо, поэтому спинка животного прекрасно подходит как раз для жарки крупными кусками. Более того, есть только две части тушки, которые подходят для этих целей - спинка и верхняя часть оковалка.

Какая часть говядины лучше для тушения

Куски мяса люди используют не только для варки и стейков, но и для тушения вместе с овощами, например. Именно поэтому запомните, какая самая вкусная часть говядины, если планируете процесс тушения. К подходящим частям относятся грудинка, рулька, нижняя часть оковалка, верхняя и нижняя часть бедра и пашина.

Какая часть говядины для гуляша будет наиболее удачной? Исключительно лопатка. Из нее получится замечательное блюдо даже без сверхсложных кулинарных навыков.

Какая часть говядины лучше для шашлыка

Фразу о том, что шашлык не терпит женских рук, можно пересмотреть и дополнить - он не потерпит неподходящего мяса. Не важно, какие руки будут колдовать над мангалом - главное, чтобы была куплена нужная часть тушки.

Иногда слышно, как на рынке и в магазине покупатели уточняют о продавцов: "Вырезка - это какая часть говядины?", не зная, что данный участок тела животного как раз идеален для шашлыка. Он находится практически посредине тушки, очень мягкий и, если пожарить на углях, будет таять во рту.

Какая часть говядины подходит для котлет и отбивных

Такие стоит понимать, какая часть говядины самая вкусная, если хочется нежных и воздушных котлет. Опытные хозяйки для таких целей покупают лопатку и пашину. Шикарные отбивные можно сделать из верхней части бедра, спинки и филея.

Если говорить о том, какая часть говядины подходит для фарша, который потом будет использоваться не только для котлет, но и для каких-то других блюд, то перекрутить в мясорубке вполне можно грудинку, пашину, шею и рульку.

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