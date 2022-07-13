Восстановить поврежденное антипригарное покрытие можно с помощью подручных средств.

Все сковородки с антипригарным покрытием рано или поздно приходят в негодность даже при аккуратном обращении. УНИАН расскажет, как можно восстановить антипригарные свойства посуды в домашних условиях.

Как восстановить антипригарное покрытие с помощью молока

Молоко под воздействием высоких температур вступает в реакцию с тефлоном и восстанавливает покрытие сковороды. На сковороду налейте свежее молоко, чтобы оно полностью покрыло дно. Включите небольшой огонь и кипятите молоко 5 минут. Затем слейте молоко, а сковороду промойте теплой водой и мягкой губкой.

Как восстановить антипригарное покрытие с помощью соли

Промойте сковородку с моющим средством и мягкой губкой. Поставьте на большой огонь и хорошо раскалите. Насыпьте на дно сковороды соль и нагревайте, пока соль не станет коричневой. Затем высыпьте соль и протрите сковороду влажной тканью. После этой процедуры еда перестанет пригорать.

Как восстановить антипригарное покрытие с помощью уксуса

Для этого способа вам понадобится 150 г уксуса, 2 ст.л. пищевой соды и 250 г теплой воды. Смешайте эти ингредиенты прямо в сковороде, которую хотите починить. Включите огонь на плите и варите смесь 10 минут после закипания. Вылейте смесь и промойте посуду. Затем слегка нагрейте чистую сковороду и нанесите на теплое дно 1 ч.л. подсолнечного масла. После этого промойте сковороду еще раз.

Как восстановить антипригарное покрытие с помощью спрея

Если подручные средства не помогают - купите специальный спрей для восстановления антипригарного покрытия. Купить его можно в хозяйственном магазине или магазине сковородок. Затем примените согласно инструкции. В большинстве случаев спрей наносят на дно сковороды, а затем ставят посуду на 45 минут в раскалённую до 200° духовку.

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