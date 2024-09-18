Рассказываем, как убрать неприятный запах в стиральной машине с помощью горстки риса.

Вероятно, вы удивитесь, но обычный рис может решить две популярные проблемы в хозяйстве. С помощью крупы можно убрать запах в стиральной машине, а также избавиться от плесени, которая там появляется. Читайте ниже, что нужно сделать.

Как убрать запах в стиральной машине и избавиться от плесени

Затхлый запах в стиральной машине - нередкое явление. Появляется он потому, что дверцу забывают оставить приоткрытой (или нечаянно закрывают). Кстати, по этой же причине появляется и плесень в стиральной машине на резиновой манжете - внутри накапливаются влага и остатки моющих средств, и это уже может иметь серьезные последствия для здоровья.

Но продвинутые хозяйки нашли, чем убрать запах в стиральной машине и плесень вместе с ней. Рис имеет свойство впитывать в себя влагу и устранять неприятные запахи, поэтому положить крупу в стиралку - хорошая идея. Для этого горсть риса нужно насыпать в мешочек, завязать его, а после отправить в барабан.

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Кстати, в хозяйстве рис можно использовать и по-другому:

если немного риса добавить в банки для хранения соли и сахара, то они не будут сыреть;

блюдце с рисом в холодильнике уберет специфические запахи и конденсат;

мешочек с рисом в комоде или шкафе, которые вы редко открываете, также поможет избавиться от постороннего и затхлого запаха.

Ранее мы также рассказывали о том, почему жарят рис перед варкой - полезный лайфхак.

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