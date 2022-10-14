Лучшее средство от царапин на стекле за копейки - в материале УНИАН.

Стекло - хрупкий материал, который может пострадать даже от, казалось бы, незначительного повреждения. Повредить стекло можно из-за неаккуратного обращения или по несчастливой случайности. УНИАН расскажет, как убрать царапины на стекле часов, телефона или окон.

Ранее мы говорили о том, как отмыть скотч от стекла.

Как убрать царапины со стекла зубной пастой - полезный гайд

Таким способом можно убрать царапины с часов, очков, смартфона или монитора компьютера. Лучше всего брать отбеливающую зубную пасту - она обеспечивает максимальный эффект. Вам нужно:

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протереть влажной тканью поврежденную поверхность;

выдавить зубную пасту на ватный диск;

круговыми движениями протереть стекло с царапинами;

снова протереть стекло влажной тканью или салфеткой.

Если результат достигнут не сразу - повторите процедуру. Благодаря абразивным веществам в составе пасты, у вас получится быстро и безопасно обновить стекло.

Как убрать царапины на стекле телефона аммиаком

Аммиак - еще один "помощник" в непростой ситуации избавления от поверхностных царапин. Смешайте 15 гр сухого аммиака и 0.5 л воды. Смочите ватный диск в полученном растворе и обрабатывайте стекло до тех пор, пока царапины не исчезнут. В среднем, такая процедура занимает не более одной минуты.

Как убрать царапины на стекле окна пищевой содой

Содовый порошок - это универсальное моющее средство, которым можно отчистить практически все поверхности в доме. УНИАН доказывал это, когда говорил о том, как применяется сода пищевая в быту.

С помощью соды можно также убрать царапины на стекле окна. Для того, чтобы все получилось, вам нужно смешать соду с водой в пропорции 1:1 до состояния кашицы. Взять фланелевую салфетку, обмокнуть ее в раствор и протирать окна круговыми движениями по часовой стрелке до тех пор, пока царапины не исчезнут. В конце необходимо вымыть окно чистой водой, а после - средством для мытья стекол.

Как убрать мелкие царапины на защитном стекле лаком для ногтей

Настоящее спасение для девушек - бесцветный лак для ногтей, который отлично заполняет царапины и считается одним из лучших экстренных средств. Процедура следующая:

очистить стеклянную поверхность от пыли;

нанести бесцветный лак тонким слоем;

оставить предмет сушиться на 1 час;

смыть ватной палочкой, смоченной в ацетоне, остатки лака;

протереть изделие влажной салфеткой.

С помощью лака для ногтей можно "починить" стеклянную посуду, очки, часы и другие предметы, на поверхности которых появились неглубокие царапины.

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