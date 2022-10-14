Стекло - хрупкий материал, который может пострадать даже от, казалось бы, незначительного повреждения. Повредить стекло можно из-за неаккуратного обращения или по несчастливой случайности. УНИАН расскажет, как убрать царапины на стекле часов, телефона или окон.
- Как убрать царапины со стекла зубной пастой - полезный гайд
- Как убрать царапины на стекле телефона аммиаком
- Как убрать царапины на стекле окна пищевой содой
- Как убрать мелкие царапины на защитном стекле лаком для ногтей
Ранее мы говорили о том, как отмыть скотч от стекла.
Как убрать царапины со стекла зубной пастой - полезный гайд
Таким способом можно убрать царапины с часов, очков, смартфона или монитора компьютера. Лучше всего брать отбеливающую зубную пасту - она обеспечивает максимальный эффект. Вам нужно:
- протереть влажной тканью поврежденную поверхность;
- выдавить зубную пасту на ватный диск;
- круговыми движениями протереть стекло с царапинами;
- снова протереть стекло влажной тканью или салфеткой.
Если результат достигнут не сразу - повторите процедуру. Благодаря абразивным веществам в составе пасты, у вас получится быстро и безопасно обновить стекло.
Как убрать царапины на стекле телефона аммиаком
Аммиак - еще один "помощник" в непростой ситуации избавления от поверхностных царапин. Смешайте 15 гр сухого аммиака и 0.5 л воды. Смочите ватный диск в полученном растворе и обрабатывайте стекло до тех пор, пока царапины не исчезнут. В среднем, такая процедура занимает не более одной минуты.
Как убрать царапины на стекле окна пищевой содой
Содовый порошок - это универсальное моющее средство, которым можно отчистить практически все поверхности в доме. УНИАН доказывал это, когда говорил о том, как применяется сода пищевая в быту.
С помощью соды можно также убрать царапины на стекле окна. Для того, чтобы все получилось, вам нужно смешать соду с водой в пропорции 1:1 до состояния кашицы. Взять фланелевую салфетку, обмокнуть ее в раствор и протирать окна круговыми движениями по часовой стрелке до тех пор, пока царапины не исчезнут. В конце необходимо вымыть окно чистой водой, а после - средством для мытья стекол.
Как убрать мелкие царапины на защитном стекле лаком для ногтей
Настоящее спасение для девушек - бесцветный лак для ногтей, который отлично заполняет царапины и считается одним из лучших экстренных средств. Процедура следующая:
- очистить стеклянную поверхность от пыли;
- нанести бесцветный лак тонким слоем;
- оставить предмет сушиться на 1 час;
- смыть ватной палочкой, смоченной в ацетоне, остатки лака;
- протереть изделие влажной салфеткой.
С помощью лака для ногтей можно "починить" стеклянную посуду, очки, часы и другие предметы, на поверхности которых появились неглубокие царапины.