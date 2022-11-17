Сколько времени нужно сушить рыбу и как уберечь продукт от мух, опарышей и запаха - узнайте в материале УНИАН.

Свежепойманную или купленную рыбу можно засушить, обеспечив себя вкуснейшей закуской. Дело это под силу даже новичку, если найти правильную инструкцию и грамотно ее придерживаться. УНИАН выяснил, как засушить крупную рыбу или рыбешку поменьше.

Ранее мы говорили о том, как хранить рыбу в холодильнике и без него.

Как подготовить рыбу для сушки - важные этапы

Перед тем, как начинать сушить рыбу, нужно провести подготовительные процедуры - засолить и вымочить продукт, а уж затем сушить его. Засолка - процесс, который имеет свои нюансы:

Видео дня

использовать соль только крупного помола;

обязательно доставать внутренности;

не счищать чешую.

Многие умельцы рекомендуют засаливать только мелкую и среднюю рыбу, но если вам хочется пойти против системы, стоит понять, как засушить крупную рыбу. Для этого вам нужно сделать надрез вдоль хребта рыбы от головы до хвоста, иначе продукт в итоге останется сырым.

Доставать внутренности нужно обязательно - если этого не сделать, они будут горчить. Кроме того, без кишок рыба будет быстрее сохнуть. При этом, стоит учитывать важный момент - голову и хвост убирать не нужно, как и чешую.

После того, как вы достали все потроха, рыбу нужно промыть под водой и выложить на бумажное полотенце - оно должно впитать всю влагу. Далее - на дно тазика высыпать соль, выложить рыбу первым слоем. Затем чередовать соль и рыбу, пока вторая не кончится, но каждый последующий слой рыбы выкладывать перпендикулярно первому.

Полезный лайфхак: для того, чтобы понять, как сушить рыбу - от мух при этом избавившись, нужно сбрызнуть продукт уксусом. Его запах не нравится насекомым - рыба перестанет быть для них привлекательной.

Последний этап подготовки - установка гнета. Вы можете поставить на рыбу большую тарелку, сверху на нее - банку, наполненную водой. В таком виде поставить рыбу в холодильник на 3 дня и ждать.

После того, как рыба засолется, ее нужно вымочить. Для этого достаньте тазик из холодильника, вымыть под проточной водой, сложить в другой таз, снова залить водой и оставить на 3 часа, за этот период 2-3 раза меняя воду. Это примерное время - ориентируйтесь на саму рыбу, в конце вымачивания у нее начнут всплывать хвосты.

Как сушить рыбу в квартире зимой и осенью - варианты

В холодную пору года рыбу лучше сушить в ванной или на теплом балконе. Если выбираете второй вариант, то следите, чтобы температура в помещении не опускалась ниже 0°C, поэтому лучше поставить на балкон обогреватель и ни в коем случае не допускать обморожения рыбы.

Принцип сушки рыбы в ванной или на балконе простой - вам нужно натянуть веревку, в брюшко рыбы вставить зубочистки, чтобы раскрыть его, а в голову или хвост вдеть крючки, за которые вы и будете подвешивать рыбу. Можете дополнительно накрыть рыбу марлей, чтобы уберечь ее от пыли и грязи.

Как подвешивать рыбу - выбирать вам:

за хвост - вся влага уйдет в голову и рыба просушится равномерно;

за голову - мясо впитает весь жир, у рыбы будет своеобразный аромат.

Срок сушки зависит от погодных условий. При правильной температуре и регулярной циркуляции воздуха (которая обеспечивается вентилятором на балконе) рыба засушится за неделю. Что касается ванной комнаты, то там, как правило, высокий уровень влажности, поэтому рыба будет сушиться дольше, к тому же, ванная может пропитаться рыбным запахом.

Как сушить рыбу в духовке - советы

В качестве альтернативы балкону, зимой можно сушить рыбу в электросушилке или в духовке. Конечно, есть нюанс - специфический аромат будет распространяться по всей кухне, зато этот метод быстрее, чем все остальные.

Отвечая на вопрос о том, можно ли сушить рыбу в духовке, рассказываем, как это делать:

рыбу очистить от внутренностей, засолить, вымочить;

застелить противень фольгой;

выложить сверху рыбу и поместить в духовку, разогретую до 40°C.

Дверцу, при этом, нужно оставлять открытой и дать рыбе время просушиться - на это уйдет около 6-7 часов. В результате такой сушки рыба будет почти готова - вам останется только нанизать ее на нитку и дополнительно просушить на свежем воздухе или на балконе.

Вас также могут заинтересовать новости: