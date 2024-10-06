Чтобы хлопковая ткань не испортилась и не села, запомните правила стирки

Ткань из хлопка приятная для тела, но требует бережного обращения. После неправильной стирки такие вещи могут полинять, выцвести или уменьшиться в размере. Узнайте, как стирать хлопок в машинке и вручную, чтобы вещь осталась в идеальном состоянии.

Как стирать хлопок в машинке, чтобы он не сел

Для стирки хлопка в машинке желательно покупать специальный порошок для хлопчатобумажных вещей. Перед стиркой хлопковые вещи сортируют: белые отделяют от цветных, а одежду с пятнами отдельно обрабатывают пятновыводителем.

Выложите вещи в барабан, а в отсек для средств добавьте стиральный порошок и кондиционер. Для белых тканей можно влить отбеливатель. Поставьте режим "Хлопок" или "Деликатные вещи". Важно установить самый мягкий отжим. Из-за грубого отжима хлопковые вещи часто садятся.

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Не сушите хлопок в стиральной машинке. Это также способствует усадке. Автоматическую сушку можно устанавливать только для самых грубых и крепких вещей, а остальные лучше сушить естественным путем.

Можно ли стирать хлопок на 60 градусах

При какой температуре стирать хлопковые вещи - зависит от цвета и прочности.

Белый хлопок из прочной ткани можно стирать при 60-70° и даже выше. Это полотенца, постельное белье, скатерти. Они не деформируются и не выцветут из-за высокой температуры.

Цветную одежду, особенно красных и темных оттенков, желательно стирать при температуре не выше 50° и при не более чем 400 оборотах барабана. Если вещь сильно загрязнена, то можно выставить температуру 60°. Но будьте убедитесь, что цвет не полиняет.

Какой хлопок стирать вручную

Без машинки рекомендуется стирать вещи с кружевами и тонкими элементами - нижнее белье, кружевные блузки, вышиванки ручной работы, одежда с ворсом и начесом. Такие изделия не стоит замачивать и сильно выкручивать, а полоскать лучше в воде комнатной температуры.

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