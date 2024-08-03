Рассказываем, как проверить арбуз на нитраты дома быстро и безошибочно.

Лето в нашей стране всегда ассоциируется с обилием овощей, фруктов и ягод, особенно в конце сезона. Именно в июле и августе можно купить самый вкусный арбуз. В этом году Украину накрыла аномальная жара, поэтому спелые лакомства начали продавать раньше. УНИАН выяснил, как проверить арбуз на "химию" в домашних условиях, чтобы не купить отраву.

Как проверить арбуз на нитраты в домашних условиях - 2 лайфхака

Опытные садоводы и агрономы рекомендуют приобретать себе специальный прибор, которым можно измерить количество нитратов в продуктах. Естественно, у рядового украинца такого прибора нет, поэтому есть другие методы, как определить, есть ли в арбузе химия.

Как проверить арбуз на нитраты в воде

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Этот способ подойдет тем, кто уже купил арбуз, принес его домой и только потом решил узнать, что же за "зверя" ему продали. Первый вариант такой - набрать большой тазик или ведро с водой, опустить туда арбуз. Если он останется плавать, как поплавок, на поверхности, то с ним все нормально, но если опустится на дно - нитратов в нем полно. Второй вариант чуть проще - нужно налить стакан воды и опустить в него кусочек мякоти арбуза. В идеальном сценарии вода должна остаться прозрачной, но если вдруг она окрасится в красный или розовый цвет, значит, вы купили арбуз с "химией" в составе.

Советуем еще один дедовский лайфхак и объясняем, как проверить арбуз на нитраты йодом (как и с водой, такие способы проверки оставляют желать лучшего, но за неимением чего-то большего, вполне подойдут). Инструкция простая - отрезать кусок арбуза и капнуть на него йодом. Мякоть, окрашенная в коричневый цвет, пригодна к употреблению, а вот если арбуз стал синим, зеленым или фиолетовым, его лучше не есть.

Как проверить арбуз, чтобы не отравиться - смотрим на прилавок

Для того чтобы не нести домой заведомо проигрышный вариант угощения, можно выяснить, "накачан" ли арбуз нитратами, прямо на рынке или в магазине. Проверить арбуз ни нитраты в таком случае можно визуально:

вес ранних плодов не должен превышать 5-7 кг (если больше - скорее всего, внутри есть "химия");

кончик должен быть сухим, желтым и тонким (толстый зеленый не подходит);

желтое пятно - равномерное, полосы - контрастные (любые отклонения - не норма);

темные пятна или бугры на корке - признак наличия нитратов.

Кроме того, специалисты категорически не рекомендуют покупать уже разрезанные арбузы в магазинах. Любой продукт, в том числе арбуз, защищен коркой, но если мякоть "открыта к миру", то на нее быстро начинают попадать вредоносные микроорганизмы из окружающей среды, даже если арбуз обернут в пленку. Лучше всего купить целый экземпляр, но маленький, чем половину от большого.

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