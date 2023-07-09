Зачастую мы не обращаем внимания на трубы в квартире, пока они не засорятся. Канализация может забиться жиром, остатками пищи, волосами или какими-то другими бытовыми отходами. А вот, когда вода перестала сходить, появился неприятный запах, тогда-то и возникают вопросы, как прочистить канализацию в домашних условиях.
Бывает так, что канализация забивается резко, и ждать сантехника просто нет времени. Если вы столкнулись с проблемами засора в канализации, не беспокойтесь! Вот несколько эффективных способов, как прочистить канализацию от жира.
Как прочистить канализацию содой и уксусом - способ 1
Сода и уксус - один из методов, который реально работает. Он отлично подходит в том случае, если вы не знаете, как прочистить канализацию на кухне. Обычно там слив засоряется жиром и остатками пищи, с которыми как раз и справится сода. Все, что необходимо - это засыпать полстакана обычной пищевой соды в слив и залить ее таким же количеством уксуса. Через час вылить в слив несколько литров кипятка.
Важно. Кипяток можно использовать, если у вас металлические трубы. Если же трубы из пластика, то температура воды не должна превышать 80°С.
Совет. Вместо уксуса можно использовать кипяток, он также заварит соду и произойдет реакция.
Кстати, этот способ подходит, если вы не знаете, как прочистить канализацию от жира в частном доме.
Как прочистить канализацию тросом - способ 2
Обычно в туалете канализация забивается чем-то твердым, например, тряпкой, которую смыли по неосторожности.
Как прочистить канализацию в туалете? Просто воспользуйтесь тросом. Для этого:
- Осторожно введите трос в трубу и начните его движение вглубь, прикладывая небольшое усилие. Вращающие движения могут помочь разрушить засоры.
- Если трос затрудненно перемещается или застревает, не прилагайте слишком большого давления, чтобы избежать повреждений труб.
- Постепенно извлекайте трос, ощущая сопротивление на пути. При этом он может вытаскивать остатки засоров и очищать трубы.
Еще один способ, как прочистить канализацию в частном доме - воспользоваться вантузом или туалетным плунжером. Это простое и доступное средство, которое поможет удалить маленькие засоры в туалете или в раковине. Создайте уплотнение между плунжером и отверстием и проделывайте резкие движения вверх-вниз.
Кроме приведенных выше методов, вы можете воспользоваться специальными жидкими чистящими средствами, доступными в магазинах. Они содержат активные вещества, которые могут расщеплять засоры и облегчать их удаление.
Теперь вы знаете, как прочистить канализацию в частном доме содой или с помощью троса. Однако помните, что эти рекомендации предназначены для мелких засоров в канализационных трубах. Если проблема сохраняется или канализация забита более серьезно, рекомендуется обратиться к опытным сантехникам, чтобы они провели более глубокую прочистку системы.