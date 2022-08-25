Если в мясной фарш добавить сезонные овощи, то блюдо станет гораздо полезнее и легче для желудка. Кроме того, таким способом можно накормить овощами ребенка, который их не любит. Куриные котлеты с овощами можно приготовить в духовке или в сковороде.
Овощи можно использовать не только вместе с фаршем, но и вместо него. Ранее УНИАН писал, как приготовить лёгкие и постные овощные котлеты на сковороде.
- Рубленые куриные котлеты с кабачком в духовке
- Говяжьи котлеты с овощами
- Куриные котлеты с овощами и сыром
Рубленые куриные котлеты с кабачком в духовке
- Куриное филе - 500 г.
- Лук - 2 шт.
- Кабачок - 300 г.
- Яйца - 1 шт.
- Манка - 2 ст.л.
- Зелень - пучок.
- Подсолнечное масло для смазывания формы.
- Соль, специи по вкусу.
Если кабачок старый, то его нужно очистить от кожуры и семян. С молодым овощем этого делать не нужно. Натереть кабачок на крупной терке. Мелко нарезать лук и порубить зелень. Филе нарезать на небольшие кусочки острым ножом.
В нарезанное филе вбить яйцо и всыпать специи. Добавить лук и зелень. Из кабачков отжать руками сок и добавить к фаршу. Вымесить фарш до однородности, затем добавить манку и ещё раз перемешать. Оставить на 20 минут, чтобы манка набухла. За это время разогреть духовку до 200°.
Сформировать куриные котлеты с овощами мокрыми руками и выложить на смазанный маслом противень. Запекайте котлеты 20 минут при 200°. К столу подавайте не сразу - дайте блюду немного остыть.
Говяжьи котлеты с овощами
- Фарш говяжий - 800 г.
- Капуста - 300 г.
- Лук репчатый - 1 шт.
- Чеснок - 1 зубчик.
- Морковь - 1 шт.
- Яйцо - 1 шт.
- Подсолнечное масло - 2 ст.л.
- Соль, специи по вкусу.
Чеснок, морковь и капусту пропустить через мясорубку, если хотите сделать котлеты однородными, или натереть на терке, если хотите чувствовать овощи в фарше. Лук мелко нарезать. Смешать фарш с овощами, яйцом и специями.
Из фарша сформировать котлеты мокрыми руками. Разогреть подсолнечное масло на сковороде и обжарить котлеты с овощами на плите на среднем огне по 6-8 минут с каждой стороны.
Куриные котлеты с овощами и сыром
- Куриное филе - 400 г.
- Сыр - 200 г.
- Кабачки - 1 шт.
- Сладкий перец - 1 шт.
- Яйцо - 1 шт.
- Мука - 200 г.
- Соль, перец по вкусу.
Курицу нарезать на мелкие кусочки или пропустить через мясорубку. Перец и кабачок мелко нарезать, сыр натереть на терке. Приготовить фарш для котлет из курицы, овощей, сыра, муки и яиц. Сформировать котлеты из фарша и обжарить на сковороде с маслом по 5-7 минут с каждой стороны.