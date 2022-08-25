Котлеты с овощами рецепт / фото ua.depositphotos.com

Если в мясной фарш добавить сезонные овощи, то блюдо станет гораздо полезнее и легче для желудка. Кроме того, таким способом можно накормить овощами ребенка, который их не любит. Куриные котлеты с овощами можно приготовить в духовке или в сковороде.

Овощи можно использовать не только вместе с фаршем, но и вместо него. Ранее УНИАН писал, как приготовить лёгкие и постные овощные котлеты на сковороде.

Рубленые куриные котлеты с кабачком в духовке

  • Куриное филе - 500 г.
  • Лук - 2 шт.
  • Кабачок - 300 г.
  • Яйца - 1 шт.
  • Манка - 2 ст.л.
  • Зелень - пучок. 
  • Подсолнечное масло для смазывания формы.
  • Соль, специи по вкусу.

Если кабачок старый, то его нужно очистить от кожуры и семян. С молодым овощем этого делать не нужно. Натереть кабачок на крупной терке. Мелко нарезать лук и порубить зелень. Филе нарезать на небольшие кусочки острым ножом. 

В нарезанное филе вбить яйцо и всыпать специи. Добавить лук и зелень. Из кабачков отжать руками сок и добавить к фаршу. Вымесить фарш до однородности, затем добавить манку и ещё раз перемешать. Оставить на 20 минут, чтобы манка набухла. За это время разогреть духовку до 200°.

Сформировать куриные котлеты с овощами мокрыми руками и выложить на смазанный маслом противень. Запекайте котлеты 20 минут при 200°. К столу подавайте не сразу - дайте блюду немного остыть.

Рубленые котлеты с овощами / фото ua.depositphotos.com

Говяжьи котлеты с овощами

  • Фарш говяжий - 800 г.
  • Капуста - 300 г.
  • Лук репчатый - 1 шт.
  • Чеснок - 1 зубчик.
  • Морковь - 1 шт.
  • Яйцо - 1 шт.
  • Подсолнечное масло - 2 ст.л.
  • Соль, специи по вкусу.

Чеснок, морковь и капусту пропустить через мясорубку, если хотите сделать котлеты однородными, или натереть на терке, если хотите чувствовать овощи в фарше. Лук мелко нарезать. Смешать фарш с овощами, яйцом и специями.

Из фарша сформировать котлеты мокрыми руками. Разогреть подсолнечное масло на сковороде и обжарить котлеты с овощами на плите на среднем огне по 6-8 минут с каждой стороны. 

Куриные котлеты с овощами и сыром

  • Куриное филе - 400 г.
  • Сыр - 200 г.
  • Кабачки - 1 шт.
  • Сладкий перец - 1 шт.
  • Яйцо - 1 шт.
  • Мука - 200 г.
  • Соль, перец по вкусу.

Курицу нарезать на мелкие кусочки или пропустить через мясорубку. Перец и кабачок мелко нарезать, сыр натереть на терке. Приготовить фарш для котлет из курицы, овощей, сыра, муки и яиц. Сформировать котлеты из фарша и обжарить на сковороде с маслом по 5-7 минут с каждой стороны.

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