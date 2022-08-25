Куриные котлеты с овощами сочетают в себе пользу сезонных овощей и аппетитный вкус мяса.

Если в мясной фарш добавить сезонные овощи, то блюдо станет гораздо полезнее и легче для желудка. Кроме того, таким способом можно накормить овощами ребенка, который их не любит. Куриные котлеты с овощами можно приготовить в духовке или в сковороде.

Овощи можно использовать не только вместе с фаршем, но и вместо него. Ранее УНИАН писал, как приготовить лёгкие и постные овощные котлеты на сковороде.

Рубленые куриные котлеты с кабачком в духовке

Куриное филе - 500 г.

Лук - 2 шт.

Кабачок - 300 г.

Яйца - 1 шт.

Манка - 2 ст.л.

Зелень - пучок.

Подсолнечное масло для смазывания формы.

Соль, специи по вкусу.

Если кабачок старый, то его нужно очистить от кожуры и семян. С молодым овощем этого делать не нужно. Натереть кабачок на крупной терке. Мелко нарезать лук и порубить зелень. Филе нарезать на небольшие кусочки острым ножом.

В нарезанное филе вбить яйцо и всыпать специи. Добавить лук и зелень. Из кабачков отжать руками сок и добавить к фаршу. Вымесить фарш до однородности, затем добавить манку и ещё раз перемешать. Оставить на 20 минут, чтобы манка набухла. За это время разогреть духовку до 200°.

Сформировать куриные котлеты с овощами мокрыми руками и выложить на смазанный маслом противень. Запекайте котлеты 20 минут при 200°. К столу подавайте не сразу - дайте блюду немного остыть.

Говяжьи котлеты с овощами

Фарш говяжий - 800 г.

Капуста - 300 г.

Лук репчатый - 1 шт.

Чеснок - 1 зубчик.

Морковь - 1 шт.

Яйцо - 1 шт.

Подсолнечное масло - 2 ст.л.

Соль, специи по вкусу.

Чеснок, морковь и капусту пропустить через мясорубку, если хотите сделать котлеты однородными, или натереть на терке, если хотите чувствовать овощи в фарше. Лук мелко нарезать. Смешать фарш с овощами, яйцом и специями.

Из фарша сформировать котлеты мокрыми руками. Разогреть подсолнечное масло на сковороде и обжарить котлеты с овощами на плите на среднем огне по 6-8 минут с каждой стороны.

Куриные котлеты с овощами и сыром

Куриное филе - 400 г.

Сыр - 200 г.

Кабачки - 1 шт.

Сладкий перец - 1 шт.

Яйцо - 1 шт.

Мука - 200 г.

Соль, перец по вкусу.

Курицу нарезать на мелкие кусочки или пропустить через мясорубку. Перец и кабачок мелко нарезать, сыр натереть на терке. Приготовить фарш для котлет из курицы, овощей, сыра, муки и яиц. Сформировать котлеты из фарша и обжарить на сковороде с маслом по 5-7 минут с каждой стороны.

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