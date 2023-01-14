В эпоху современных приспособлений для уборки в доме, можно с легкостью и подзабить, как правильно подметать веником. Однако стоит учесть, что сейчас, когда часто нет электричества - веник буквально незаменим для каждой хозяйки. Мы собрали несколько действенных советов, как правильно подметать в доме.
- Как правильно подметать - народные советы
- Зачем надевать пакет на веник - простой лайфхак для хозяйки
- Как избавиться от пыли в доме - полезные советы
Ранее УНИАН писал, с чего начать уборку в доме.
Как правильно подметать - народные советы
Главное здесь знать, как правильно подметать в доме от порога или к порогу. Согласно древней мудрости, мести мусор нужно через центр комнаты к порогу - именно так правильно подметать пол. Потому что, если вы будете мести в обратном направлении, то считается, что все, от чего вы хотите избавиться, снова возвращаете в свою жизнь.
А еще мусор из дома лучше не выметать за порог, а собрать его на совок перед ним. Считается, что выметая мусор за порог, мы выметаем из дома благополучие.
Зачем надевать пакет на веник - простой лайфхак для хозяйки
Дело в том, что при подметании веником, в воздух поднимается мелкая пыль, а более крупный мусор веник сметает, но при этом он может запутаться в ветках веника. Так вот - чтобы этого не произошло, нужно надеть на веник самый обыкновенный пакет и завязать. Таким образом частицы мусора не будут застревать в венике. А мелкая пыль и волосы как раз будут магнититься к пакету.
Как избавиться от пыли в доме - полезные советы
Даже самый чистый дом будет выглядеть неряшливо, если на поверхностях оседает пыль. Поэтому следует придерживаться следующих правил:
- Почаще делайте влажную уборку, или не менее одного раза в неделю
- Уберите из комнат вещи, которые только собирают пыль - это элементы декора, мягкие игрушки, стопки старых журналов или газет
- Проветривайте помещения раз в день
- Не забывайте регулярно стирать или сдавать в химчистку покрывала.
Именно эти незамысловатые действия помогут вам надолго избавиться от пыли в доме.